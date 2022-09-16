16 сентября 2022
15 сентября 2022

На трассе в ХМАО автомобиль перевернулся на крышу. Видео

На трассе «Сургут — Нефтеюганск» в ХМАО автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Клипарт. Курган, мчс, дтп, огонь, авария
На трассе Сургут — Нефтеюганск перевернулся автомобиль (архивное фото) Фото:

На трассе «Сургут — Нефтеюганск» в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу. О происшествии сообщает группа «К-ИНФОРМ | СУРГУТ» в социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП на трассе Сургут-Нефтеюганск», — сообщается в соцсети. На видео, присланным подписчиком группы, видно, что автомобиль перевернулся на крышу.

Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД УМВД по ХМАО с просьбой поделиться подробностями происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало что в Нефтеюганском районе ХМАО в результате ДТП погибла женщина. Происшествие произошло на «трассе смерти».

Видео: группа «К-ИНФОРМ | СУРГУТ», ВК

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На трассе «Сургут — Нефтеюганск» в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу. О происшествии сообщает группа «К-ИНФОРМ | СУРГУТ» в социальной сети «ВКонтакте». «ДТП на трассе Сургут-Нефтеюганск», — сообщается в соцсети. На видео, присланным подписчиком группы, видно, что автомобиль перевернулся на крышу. Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД УМВД по ХМАО с просьбой поделиться подробностями происшествия. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало что в Нефтеюганском районе ХМАО в результате ДТП погибла женщина. Происшествие произошло на «трассе смерти». Видео: группа «К-ИНФОРМ | СУРГУТ», ВК
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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