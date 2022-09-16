На трассе «Сургут — Нефтеюганск» в результате ДТП автомобиль перевернулся на крышу. О происшествии сообщает группа «К-ИНФОРМ | СУРГУТ» в социальной сети «ВКонтакте».
«ДТП на трассе Сургут-Нефтеюганск», — сообщается в соцсети. На видео, присланным подписчиком группы, видно, что автомобиль перевернулся на крышу.
Корреспондент URA.RU направил запрос в УГИБДД УМВД по ХМАО с просьбой поделиться подробностями происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало что в Нефтеюганском районе ХМАО в результате ДТП погибла женщина. Происшествие произошло на «трассе смерти».
Видео: группа «К-ИНФОРМ | СУРГУТ», ВК
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