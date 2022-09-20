20 сентября 2022

DPA: немецкие депутаты из-за критики отменили визит в Донбасс

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
Депутаты из ФРГ отказались от поездки в Донбасс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Трое депутатов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) после резкой критики в свой адрес прервали поездку в Россию и Донбасс. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на слова представителя фракции.

«Поскольку я — единственный депутат, у которого сейчас есть доступ в интернет, я хотел бы сообщить вам о совместном решении нас троих не ехать в Донбасс» — заявил изданию один из депутатов Кристиан Блекс. Решение парламентариев посетить Донбасс вызвало критику руководства «АдГ», которые назвали поездку «не лучшей идеей», и премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, считающего визит «глубоким актом несолидарности».

Ранее представители АдГ сообщали, что группа немецких парламентариев совершит поездку по России, в планах также было посетить восточную Украину, чтобы составить собственное представление о ситуации, сложившейся между странами. Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, основными задачами российской армии являются денацификация и демилитаризация Украины.

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Трое депутатов партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) после резкой критики в свой адрес прервали поездку в Россию и Донбасс. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на слова представителя фракции. «Поскольку я — единственный депутат, у которого сейчас есть доступ в интернет, я хотел бы сообщить вам о совместном решении нас троих не ехать в Донбасс» — заявил изданию один из депутатов Кристиан Блекс. Решение парламентариев посетить Донбасс вызвало критику руководства «АдГ», которые назвали поездку «не лучшей идеей», и премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа, считающего визит «глубоким актом несолидарности». Ранее представители АдГ сообщали, что группа немецких парламентариев совершит поездку по России, в планах также было посетить восточную Украину, чтобы составить собственное представление о ситуации, сложившейся между странами. Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, основными задачами российской армии являются денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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