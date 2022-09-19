Депутаты из Европы посетят РФ впервые с начала СВО

20 сентября 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

Немецкие депутаты намерены посетить РФ и Донбасс, чтобы составить собственное представление о ситуации на Украине Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа немецких парламентариев совершит поездку по России, они также планируют посетить восточную Украину, чтобы составить собственное представление о ситуации, сложившейся между странами. Об этом сообщили представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Группа немецких парламентариев совершит поездку по России. Запланирован визит в восточную часть Украины. В состав делегации входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ — доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд», — говорится в сообщении на официальном сайте партии. Там отметили, что парламентарии хотят составить собственное представление о текущей ситуации в Восточной Европе. По их сведениям, более трети всех жителей этой федеральной земли считают, что немецкие СМИ необъективно информируют их о конфликте на Украине. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Главными ее целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса. В частности, украинская пропаганда сообщает о больших потерях в рядах российской армии, ссылаясь на неизвестные источники. Однако эти цифры кажутся сильно преувеличенными и не совпадают с наблюдениями западных спецслужб, писал ранее журналист Die Welt (заблокировано в России) Штефан Шварцкопф для французской Le Figaro. Он отметил, что украинские СМИ транслируют исключительно положительное новости, но в реальности ситуация иная. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Группа немецких парламентариев совершит поездку по России, они также планируют посетить восточную Украину, чтобы составить собственное представление о ситуации, сложившейся между странами. Об этом сообщили представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Группа немецких парламентариев совершит поездку по России. Запланирован визит в восточную часть Украины. В состав делегации входят два депутата парламента Саксонии-Анхальт от АдГ — доктор Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд», — говорится в сообщении на официальном сайте партии. Там отметили, что парламентарии хотят составить собственное представление о текущей ситуации в Восточной Европе. По их сведениям, более трети всех жителей этой федеральной земли считают, что немецкие СМИ необъективно информируют их о конфликте на Украине. Спецоперация на Украине была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Главными ее целями глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту жителей и территорий Донбасса. В частности, украинская пропаганда сообщает о больших потерях в рядах российской армии, ссылаясь на неизвестные источники. Однако эти цифры кажутся сильно преувеличенными и не совпадают с наблюдениями западных спецслужб, писал ранее журналист Die Welt (заблокировано в России) Штефан Шварцкопф для французской Le Figaro. Он отметил, что украинские СМИ транслируют исключительно положительное новости, но в реальности ситуация иная.