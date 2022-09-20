Водитель объяснил, что ехал по тротуару Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяки раскритиковали водителя, который ехал против движения и по пешеходному переходу. Видео с произошедшим опубликовали в паблике «Подслушано Пермь» соцсети «ВКонтакте».

«В 17:58 на Чернышевского против движения, да еще и по пешеходному переходу, ехал водитель», — пишет пользователь, опубликовавший видео. Комментаторы раскритиковали водителя и потребовали привлечь к ответственности. «Привлечь по 12.15 КОАП с обязательным лишением права управления, чтобы впредь неповадно было так себя вести и средний палец показывать», — пишет Алексей Алексеев. Остальные пермяки соглашаются с ним, а Максим Рыбников предлагает отправить заявление от своего имени.

В комментариях написал и сам водитель, которого раскритиковали. Он объяснил комментаторам, что ехал по тротуару. «Не в первый раз говорю, что я ехал по тротуару и нарушал ПДД. Но нарушать можно адекватно, а можно нет. Я разъехался с автомобилями, стоящими перед автором видео, совершенно не мешая друг другу. А автору видео надо было принципиально вывернуть руль в мою сторону и упереться мне в лоб. Ехал бы и ехал своей дорогой», — рассказывает Сергей Беляев. За него заступились некоторые пермяки. «Ой, какие злые, все ведь по правилам ездят всегда», — пишет Екатерина Пенская. Настя Васильева тоже поддержала водителя. «Ну, видать, дико надо было ему, аккуратно же ехал», — заступается девушка.

Ранее в ДТП в Перми погиб мужчина. Он ехал на самокате по встречке.