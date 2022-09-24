Пожарные выезжали к этому дому дважды за четыре дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области жителей дома №10 по улице Кузнецова, где дважды за последние четыре дня тушили пожар, обвинили в поджоге. Об этом сообщили в соцсетях.

«Бедолаги не попали в список на новые квартиры и решили ускорить процесс путем поджога. Мол, сейчас точно дадут. Старый фокус», — заявил в комментариях сообщества «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте» один из участников под именем «Кот Мартовский».

Многие участники обсуждения поддержали это мнение, заявляя, что аналогичным способом жители других аварийных домов уже пытались добиться переселения в новые квартиры. Однако нашлись и те, кто выразил сочувствие погорельцам, которые обратились в сообществе к главе города Андрею Фалейчику с просьбой внести их дом в реестр на переселение.

«Дома по улице Кузнецова №№4, 6, 8,12,18, 22 подлежат сносу как ветхо-аварийное жилье. Наш дом под номером 10 сносу не подлежит и в реестре его нет. Как бы это не проблема для нас (жильцов), но нас стали жечь!» — пояснила в своем обращении Юлия Сорокина, собрав пять подписей от других жителей.

По словам автора поста, 22 и 24 сентября они вызывали пожарных и участкового по фактам поджогов в подъезде. После последнего пожара огнем была уничтожена половина квартир, а другие оказались обесточены после проливки.

«Жить в таких условиях тяжело, но люди не уходят из-за страха за свои квартиры, имущество, боязни повторных поджогов, а кому-то просто некуда уйти. Вопрос, что будет дальше? Сожгут окончательно?» — говорит Сорокина.

Ранее сообщалось, что в результате пожара 24 сентября пострадали две женщины. Жители просят главу Копейска предотвратить появление новых жертв. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Копейска, ответ будет опубликован после получения.

Местные жители боятся новых поджогов Сообщество «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте»

Огонь уничтожил половину квартир, другие обесточены Сообщество «Подслушано Копейск» во «ВКонтакте»