23 сентября 2022

Два человека пострадали на пожаре в жилом доме Копейске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, мчс, пожарные, пч, пожар в аварийном доме
По данным МЧС, пожар локализован Фото:

Жилой дом горит на улице Кузнецова в Копейске (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в результате возгорания пострадали две женщины.

«На улице Кузнецова возгорание в многоквартирном двухэтажном жилом доме. Эвакуировано пять человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным, пострадали две женщины», — уточнили в ведомстве.

Пожар локализован. Причины возгорания устанавливаются. Очевидцы в социальных сетях пишут, что в горящем доме плохая электропроводка, поэтому пожары там случаются довольно часто. Судя по фотографиям свидетелей, огонь охватил квартиру на втором этаже, открытое пламя полыхает на балконе.

В результате пожара пострадали две женщины

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Жилой дом горит на улице Кузнецова в Копейске (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в результате возгорания пострадали две женщины. «На улице Кузнецова возгорание в многоквартирном двухэтажном жилом доме. Эвакуировано пять человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным, пострадали две женщины», — уточнили в ведомстве. Пожар локализован. Причины возгорания устанавливаются. Очевидцы в социальных сетях пишут, что в горящем доме плохая электропроводка, поэтому пожары там случаются довольно часто. Судя по фотографиям свидетелей, огонь охватил квартиру на втором этаже, открытое пламя полыхает на балконе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...