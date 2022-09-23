Два человека пострадали на пожаре в жилом доме Копейске

По данным МЧС, пожар локализован Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жилой дом горит на улице Кузнецова в Копейске (Челябинская область). Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в результате возгорания пострадали две женщины.

«На улице Кузнецова возгорание в многоквартирном двухэтажном жилом доме. Эвакуировано пять человек, в том числе один ребенок. По предварительным данным, пострадали две женщины», — уточнили в ведомстве.

Пожар локализован. Причины возгорания устанавливаются. Очевидцы в социальных сетях пишут, что в горящем доме плохая электропроводка, поэтому пожары там случаются довольно часто. Судя по фотографиям свидетелей, огонь охватил квартиру на втором этаже, открытое пламя полыхает на балконе.