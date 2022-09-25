Союзник Путина отказался признавать референдумы на освобожденных территориях

Сербия не признает референдумы в Донбассе из-за своих национальных интересов
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Референдум в Донецке. Донецк, референдум
Референдумы в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Сербия не признает результаты референдума на освобожденных территориях ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

«Мы не можем принять результаты референдума в регионах Украины. Поскольку это будет полностью противоречить нашим государственным и национальным интересам», — его слова приводит издание Tanjug.

По его словам, это самый напряженный год для Сербии с точки зрения дипломатической деятельности за последние несколько лет. Он провел 95 встреч с МИД и другими дипломатами в Нью-Йорке и подписал 13 соглашений о сотрудничестве и протоколов.

Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской.

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Сербия не признает результаты референдума на освобожденных территориях ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович. «Мы не можем принять результаты референдума в регионах Украины. Поскольку это будет полностью противоречить нашим государственным и национальным интересам», — его слова приводит издание Tanjug. По его словам, это самый напряженный год для Сербии с точки зрения дипломатической деятельности за последние несколько лет. Он провел 95 встреч с МИД и другими дипломатами в Нью-Йорке и подписал 13 соглашений о сотрудничестве и протоколов. Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской.
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