Сербия не признает результаты референдума на освобожденных территориях ДНР и ЛНР. Такое заявление сделал Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.
«Мы не можем принять результаты референдума в регионах Украины. Поскольку это будет полностью противоречить нашим государственным и национальным интересам», — его слова приводит издание Tanjug.
По его словам, это самый напряженный год для Сербии с точки зрения дипломатической деятельности за последние несколько лет. Он провел 95 встреч с МИД и другими дипломатами в Нью-Йорке и подписал 13 соглашений о сотрудничестве и протоколов.
Референдумы на освобожденных украинских территориях и в Донбассе проходят с 23 по 27 сентября. В ходе спецоперации на Украине российские военные освободили ЛНР, часть ДНР, а также Херсонскую область и большую часть Запорожской.
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