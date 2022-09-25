Семья из ЛНР помогает проводить референдум за присоединение к России в ХМАО

По словам супругов из ЛНР, многие их земляки уже проголосовали на референдуме Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Супруги Светлана и Виталий Петренко из Рубежного (Донбасс) вызвались помогать в организации референдума за присоединение их родины к России в Нижневартовске. URA.RU пообщалось с семейной парой.

«Мы всегда были рады помочь. Сами проголосовали и теперь по адресам ездим тех, кто хочет проголосовать, то здесь на участке работаем. Сегодня людей уже поменьше, многие уже проголосовали», — рассказывает корреспонденту URA.RU Светлана Петренко.

В Нижневартовск семья приехала в апреле, а сейчас заканчивает оформлять документы, планируя задержаться в городе — на родине у них никого не осталось. «Дочка сюда должна скоро к нам приехать. В Рубежное пока не торопимся, говорят, там еще Украина обстреливает. Мы в 2014 году тоже помогали референдум у себя дома проводить. Сейчас уверен, что это голосование — последний шаг к окончанию боевых действий. Мы этого ждали с 2014 года. Поэтому думаю, по любому будет положительный результат», — поделился с корреспондентом агентства Виталий Петренко.

Ранее URA.RU рассказывало, что референдумы за вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области к России, освобожденных российской армией в ходе спецоперации, проходят с 23 по 27 сентября. Жители этих территорий заявили, что хотят присоединиться к РФ.

Спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин говорил, что ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.