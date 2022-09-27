Медведев: РФ не допустит появления ядерного оружия у враждебных стран

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Политсовет партии
По словам Медведева, Украина сегодня управляется странами НАТО Фото:

Россия не допустит появления ядерного оружия у соседних враждебных стран. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — написал Медведев в своем telegram-канале.

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Россия не допустит появления ядерного оружия у соседних враждебных стран. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — написал Медведев в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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