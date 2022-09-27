Медведев: РФ не допустит появления ядерного оружия у враждебных стран

27 сентября 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

По словам Медведева, Украина сегодня управляется странами НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не допустит появления ядерного оружия у соседних враждебных стран. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Россия не допустит появления ядерного оружия у соседних враждебных стран. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Мы сделаем все, чтобы не допустить появления ядерного оружия у враждебных к нам соседей. Например, у нацистской Украины, которая прямо управляется сегодня странами НАТО», — написал Медведев в своем telegram-канале.