Reuters: утечка газа из «Северных потоков» прекратится к понедельнику

29 сентября 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

В Nord Stream AG не дают прогнозов по дальнейшей экспулатации газопроводов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Утечка газа на трубопроводе «Северный поток» прекратится к понедельнику. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя оператора проекта Nord Stream AG. Он уточнил, что не может дать прогнозов относительно будущей эксплуатации газопровода. «Пока не будет каких-то результатов оценки ущерба, никаких прогнозов делать нельзя. Оценка ущерба может быть проведена на месте, как только нам удастся приблизиться к району. На данный момент это запретная зона», — приводит слова представителя Nord Stream AG. Оператор газопровода «Северный поток-2» сообщил о резком падении давления на одной из нитей 26 сентября. Всего на российских трубопроводах, идущих по дну Балтийского моря, было обнаружено четыре утечки, передает агентство Nation News. В Кремле инцидент назвали террористическим актом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что пока точные причины не выяснены.

Утечка газа на трубопроводе «Северный поток» прекратится к понедельнику. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя оператора проекта Nord Stream AG. Он уточнил, что не может дать прогнозов относительно будущей эксплуатации газопровода. «Пока не будет каких-то результатов оценки ущерба, никаких прогнозов делать нельзя. Оценка ущерба может быть проведена на месте, как только нам удастся приблизиться к району. На данный момент это запретная зона», — приводит слова представителя Nord Stream AG. Оператор газопровода «Северный поток-2» сообщил о резком падении давления на одной из нитей 26 сентября. Всего на российских трубопроводах, идущих по дну Балтийского моря, было обнаружено четыре утечки, передает агентство Nation News. В Кремле инцидент назвали террористическим актом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что пока точные причины не выяснены.