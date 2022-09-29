Reuters: утечка газа из «Северных потоков» прекратится к понедельнику

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
В Nord Stream AG не дают прогнозов по дальнейшей экспулатации газопроводов Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Утечка газа на трубопроводе «Северный поток» прекратится к понедельнику. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя оператора проекта Nord Stream AG. Он уточнил, что не может дать прогнозов относительно будущей эксплуатации газопровода.

«Пока не будет каких-то результатов оценки ущерба, никаких прогнозов делать нельзя. Оценка ущерба может быть проведена на месте, как только нам удастся приблизиться к району. На данный момент это запретная зона», — приводит слова представителя Nord Stream AG.

Оператор газопровода «Северный поток-2» сообщил о резком падении давления на одной из нитей 26 сентября. Всего на российских трубопроводах, идущих по дну Балтийского моря, было обнаружено четыре утечки, передает агентство Nation News. В Кремле инцидент назвали террористическим актом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что пока точные причины не выяснены.

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Утечка газа на трубопроводе «Северный поток» прекратится к понедельнику. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя оператора проекта Nord Stream AG. Он уточнил, что не может дать прогнозов относительно будущей эксплуатации газопровода. «Пока не будет каких-то результатов оценки ущерба, никаких прогнозов делать нельзя. Оценка ущерба может быть проведена на месте, как только нам удастся приблизиться к району. На данный момент это запретная зона», — приводит слова представителя Nord Stream AG. Оператор газопровода «Северный поток-2» сообщил о резком падении давления на одной из нитей 26 сентября. Всего на российских трубопроводах, идущих по дну Балтийского моря, было обнаружено четыре утечки, передает агентство Nation News. В Кремле инцидент назвали террористическим актом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что пока точные причины не выяснены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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