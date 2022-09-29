Reuters: утечка газа из «Северных потоков» прекратится к понедельнику

Утечка газа на трубопроводе «Северный поток» прекратится к понедельнику. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя оператора проекта Nord Stream AG. Он уточнил, что не может дать прогнозов относительно будущей эксплуатации газопровода.
«Пока не будет каких-то результатов оценки ущерба, никаких прогнозов делать нельзя. Оценка ущерба может быть проведена на месте, как только нам удастся приблизиться к району. На данный момент это запретная зона», — приводит слова представителя Nord Stream AG.
Оператор газопровода «Северный поток-2» сообщил о резком падении давления на одной из нитей 26 сентября. Всего на российских трубопроводах, идущих по дну Балтийского моря, было обнаружено четыре утечки, передает агентство Nation News. В Кремле инцидент назвали террористическим актом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что пока точные причины не выяснены.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Утечка газа на трубопроводе «Северный поток» прекратится к понедельнику. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя оператора проекта Nord Stream AG. Он уточнил, что не может дать прогнозов относительно будущей эксплуатации газопровода. «Пока не будет каких-то результатов оценки ущерба, никаких прогнозов делать нельзя. Оценка ущерба может быть проведена на месте, как только нам удастся приблизиться к району. На данный момент это запретная зона», — приводит слова представителя Nord Stream AG. Оператор газопровода «Северный поток-2» сообщил о резком падении давления на одной из нитей 26 сентября. Всего на российских трубопроводах, идущих по дну Балтийского моря, было обнаружено четыре утечки, передает агентство Nation News. В Кремле инцидент назвали террористическим актом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что пока точные причины не выяснены.