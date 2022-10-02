Макрон пообещал Зеленскому работать над новыми санкциями против РФ

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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Эммануэль Макрон пообщался с Владимиром Зеленским Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому работать совместно с ЕС над новыми антироссийскими санкциями. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

«Президент республики подтвердил намерение Франции вместе с ее европейскими партнерами работать над новыми санкциями», — передает ТАСС со ссылкой на AFP, которое приводит заявление Елисейского дворца. Макрон пообщался с Зеленским по телефону. Президент Франции в ходе разговора осудил вхождение в состав РФ освобожденных территорий и выразил поддержку Украине.

Евросоюз и другие западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью ограничений является «отмена России». В ходе спецоперации российские военные освободили часть ДНР и Запорожья, а также ЛНР и Херсонскую область. Эти территории приняли в состав России по результатам прошедших там референдумов.

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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому работать совместно с ЕС над новыми антироссийскими санкциями. Об этом сообщили в Елисейском дворце. «Президент республики подтвердил намерение Франции вместе с ее европейскими партнерами работать над новыми санкциями», — передает ТАСС со ссылкой на AFP, которое приводит заявление Елисейского дворца. Макрон пообщался с Зеленским по телефону. Президент Франции в ходе разговора осудил вхождение в состав РФ освобожденных территорий и выразил поддержку Украине. Евросоюз и другие западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью ограничений является «отмена России». В ходе спецоперации российские военные освободили часть ДНР и Запорожья, а также ЛНР и Херсонскую область. Эти территории приняли в состав России по результатам прошедших там референдумов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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