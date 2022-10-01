01 октября 2022
30 сентября 2022

В ХМАО на пешеходном переходе сбили мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, пешеходный переход, знак пешеходная зона
Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу Фото:

В Когалыме (ХМАО) на Сургутском шоссе иномарка сбила пешехода. Мужчина двигался по пешеходному переходу, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Около 18:55 водитель автомобиля Киа, 1981 г. р., совершил наезд на мужчину 1963 г. р., переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован с переломами», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее URA.RU сообщало, что на автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Когалыме (ХМАО) на Сургутском шоссе иномарка сбила пешехода. Мужчина двигался по пешеходному переходу, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Около 18:55 водитель автомобиля Киа, 1981 г. р., совершил наезд на мужчину 1963 г. р., переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован с переломами», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что на автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...