В ХМАО на пешеходном переходе сбили мужчину

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу
В Когалыме (ХМАО) на Сургутском шоссе иномарка сбила пешехода. Мужчина двигался по пешеходному переходу, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Около 18:55 водитель автомобиля Киа, 1981 г. р., совершил наезд на мужчину 1963 г. р., переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован с переломами», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее URA.RU сообщало, что на автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб.
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