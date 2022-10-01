В ХМАО на пешеходном переходе сбили мужчину

02 октября 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Когалыме (ХМАО) на Сургутском шоссе иномарка сбила пешехода. Мужчина двигался по пешеходному переходу, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Около 18:55 водитель автомобиля Киа, 1981 г. р., совершил наезд на мужчину 1963 г. р., переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован с переломами», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что на автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб.

В Когалыме (ХМАО) на Сургутском шоссе иномарка сбила пешехода. Мужчина двигался по пешеходному переходу, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Около 18:55 водитель автомобиля Киа, 1981 г. р., совершил наезд на мужчину 1963 г. р., переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход госпитализирован с переломами», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Обстоятельства ДТП выясняются. Ранее URA.RU сообщало, что на автодороге «Сургут-Лянтор» (ХМАО) в лобовом ДТП столкнулись «Лада» и Toyota. Водитель отечественного автомобиля, который был без прав, погиб.