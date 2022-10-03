Свердловчане, не попавшие под мобилизацию, могут записаться добровольцами на «Госуслугах». Скрин

04 октября 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Люди, не получившие повестки, смогут записаться добровольцами через портал «Госуслуги» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Свердловской области, не призванные по частичной мобилизации, смогут записаться добровольцами и поехать на фронт через приложение «Госуслуги». Соответствующая информация появилась в приложении портала. «Граждане, не получившие повестку, могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд. Записаться в военкомат можно на портале «Госуслуг», — говорится в сообщении. Чтобы подать заявление, необходимо соответствовать следующим требованиям: иметь российское гражданство, находиться в запасе ВС РФ и иметь военно-учетную специальность. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет, младшие офицеры — до 60 лет, старшие офицеры — до 65 лет. Отмечается, что призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Таковыми считаются: люди с категориями «А» (годен), «Б» (годен с незначительными ограничениями) и «В» (ограничено годен). Для того, чтобы вступить в добровольческий отряд, необходимо иметь гражданство РФ, пройденную военную службу (или военные сборы), либо заниматься стрелковыми видами спорта и иметь службу в силовом ведомстве. Предельный возраст — до 60 лет. Ранее URA.RU писало, что свердловчане могут обжаловать решение о призыве по частичной мобилизации на «Госуслугах». Подать заявление может как сам мобилизованный, так и его близкие. Частичная мобилизация введена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. Прежде всего мобилизация касается тех, кто проходил службу в армии и имеет определенную специальность. Требования для записи в добровольческие отряды Скрин: приложение «Госуслуги» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Свердловской области, не призванные по частичной мобилизации, смогут записаться добровольцами и поехать на фронт через приложение «Госуслуги». Соответствующая информация появилась в приложении портала. «Граждане, не получившие повестку, могут в добровольном порядке быть призваны по мобилизации или поступить на службу в добровольческий отряд. Записаться в военкомат можно на портале «Госуслуг», — говорится в сообщении. Чтобы подать заявление, необходимо соответствовать следующим требованиям: иметь российское гражданство, находиться в запасе ВС РФ и иметь военно-учетную специальность. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет, младшие офицеры — до 60 лет, старшие офицеры — до 65 лет. Отмечается, что призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Таковыми считаются: люди с категориями «А» (годен), «Б» (годен с незначительными ограничениями) и «В» (ограничено годен). Для того, чтобы вступить в добровольческий отряд, необходимо иметь гражданство РФ, пройденную военную службу (или военные сборы), либо заниматься стрелковыми видами спорта и иметь службу в силовом ведомстве. Предельный возраст — до 60 лет. Ранее URA.RU писало, что свердловчане могут обжаловать решение о призыве по частичной мобилизации на «Госуслугах». Подать заявление может как сам мобилизованный, так и его близкие. Частичная мобилизация введена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. Прежде всего мобилизация касается тех, кто проходил службу в армии и имеет определенную специальность.