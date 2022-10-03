Мобилизованные жители Свердловской области смогут обжаловать решение о мобилизации через портал «Госуслуги». В качестве основания для отсрочки необходимо выбрать одну из четырех причин. Соответствующая информация появилась в приложении портала.
«Обжаловать решение по призыву в рамках частичной мобилизации могут мобилизованные граждане, имеющие основания для отсрочки. Основаниями могут быть: негодность по состоянию здоровья, обучение на очном и очно-заочном отделении в государственных вузах и ссузах, сотрудники оборонно-промышленного комплекса, забронированные специалисты, специалисты медиа, связи и IT, другое основание, не указанное в списке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявление может как сам мобилизованный, так и его друг, близкий или родственник. Для подачи заявления потребуются сведения о повестке и документы, которые подтверждают основание для отсрочки. Заявление будет передано в призывную комиссию региона, где мобилизованный состоит на воинском учете.
Частичная мобилизация введена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. Прежде всего мобилизация касается тех, кто проходил службу в армии и имеет определенную специальность.
Подать жалобу может как сам мобилизованный, так и его близкий
Скрин: приложение «Госуслуги»
Основания для получения отсрочки от частичной мобилизации
Скрин: приложение «Госуслуги»
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Мобилизованные жители Свердловской области смогут обжаловать решение о мобилизации через портал «Госуслуги». В качестве основания для отсрочки необходимо выбрать одну из четырех причин. Соответствующая информация появилась в приложении портала. «Обжаловать решение по призыву в рамках частичной мобилизации могут мобилизованные граждане, имеющие основания для отсрочки. Основаниями могут быть: негодность по состоянию здоровья, обучение на очном и очно-заочном отделении в государственных вузах и ссузах, сотрудники оборонно-промышленного комплекса, забронированные специалисты, специалисты медиа, связи и IT, другое основание, не указанное в списке», — говорится в сообщении. Отмечается, что подать заявление может как сам мобилизованный, так и его друг, близкий или родственник. Для подачи заявления потребуются сведения о повестке и документы, которые подтверждают основание для отсрочки. Заявление будет передано в призывную комиссию региона, где мобилизованный состоит на воинском учете. Частичная мобилизация введена в России с 21 сентября в связи с проведением спецоперации на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. Прежде всего мобилизация касается тех, кто проходил службу в армии и имеет определенную специальность.