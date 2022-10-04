Челябинская дочка «Росатома» получила премию за качество

05 октября 2022 в 00:44 Размер текста - 17 +

Премия присуждается за достижение значительных результатов в области качества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Снежинске Челябинской области дочернее предприятие «Росатома» — федеральный ядерный центр — стал одним из 15 лауреатов премии качества от правительства России за 2021 год. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего в конкурсе приняли участие 504 организации из 70 регионов страны. «Лауреатами премии Правительства в области качества 2021 года стал ФГУП „Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина“ (Челябинская область, г. Снежинск). Такие организации являются примерами внедрения лучших практик управления бизнес-процессами», — говорится на официальном сайте правительства России. В правительстве уточнили, что премии в области качества присуждаются каждый год на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также обеспечения их безопасности. Кроме того, в расчет берется внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

В Снежинске Челябинской области дочернее предприятие «Росатома» — федеральный ядерный центр — стал одним из 15 лауреатов премии качества от правительства России за 2021 год. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего в конкурсе приняли участие 504 организации из 70 регионов страны. «Лауреатами премии Правительства в области качества 2021 года стал ФГУП „Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина“ (Челябинская область, г. Снежинск). Такие организации являются примерами внедрения лучших практик управления бизнес-процессами», — говорится на официальном сайте правительства России. В правительстве уточнили, что премии в области качества присуждаются каждый год на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также обеспечения их безопасности. Кроме того, в расчет берется внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.