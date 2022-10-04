04 октября 2022
03 октября 2022

Челябинская дочка «Росатома» получила премию за качество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-Казахстанский форум межрегионального сотрудничества с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Челябинск, снежинск, солнечная батарея, рфяц-внииэф, ядерный щит, российский федеральный ядерный центр-всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
Премия присуждается за достижение значительных результатов в области качества Фото:

В Снежинске Челябинской области дочернее предприятие «Росатома» — федеральный ядерный центр — стал одним из 15 лауреатов премии качества от правительства России за 2021 год. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего в конкурсе приняли участие 504 организации из 70 регионов страны.

«Лауреатами премии Правительства в области качества 2021 года стал ФГУП „Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина“ (Челябинская область, г. Снежинск). Такие организации являются примерами внедрения лучших практик управления бизнес-процессами», — говорится на официальном сайте правительства России.

В правительстве уточнили, что премии в области качества присуждаются каждый год на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также обеспечения их безопасности. Кроме того, в расчет берется внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

В Снежинске Челябинской области дочернее предприятие «Росатома» — федеральный ядерный центр — стал одним из 15 лауреатов премии качества от правительства России за 2021 год. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Всего в конкурсе приняли участие 504 организации из 70 регионов страны. «Лауреатами премии Правительства в области качества 2021 года стал ФГУП „Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина“ (Челябинская область, г. Снежинск). Такие организации являются примерами внедрения лучших практик управления бизнес-процессами», — говорится на официальном сайте правительства России. В правительстве уточнили, что премии в области качества присуждаются каждый год на конкурсной основе организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также обеспечения их безопасности. Кроме того, в расчет берется внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...