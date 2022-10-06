В Челябинске запретили рекламу с губернатором Текслером

Антимонопольная служба Челябинской области (УФАС) запретила использовать рекламу с изображением губернатора региона Алексея Текслера. Как сообщили в ведомстве, рекламный баннер распространяют в интернете.
«Челябинское УФАС предупреждает о необходимости прекращения распространения рекламы с высшим должностным лицом региона. В результате размещения указанной рекламной информации потребители могут быть введены в заблуждение», — сообщило челябинское УФАС на своем сайте.
На баннере размещены сведения о госпрограммах. Применив отсылку к ним, компания попыталась использовать существующий уровень доверия к губернатору, отметили в УФАС. Фирма, поместившая изображение главы региона, предлагает клиентам кредитную амнистию.
Модуль появился на сайте интернет-СМИ. Кликнув по изображению, пользователь оказывается на сайте компании по списанию кредитов и задолженностей.
В настоящее время УФАС готовит материалы, чтобы возбудить административное дело. Как посчитали в ведомстве, нарушены статьи закона о рекламе.
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