Тюменские дети поднимут моральное состояние российских солдат

07 октября 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

Письма детей из Тюмени будут отправлять солдатам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Объединение «Тюмень. Шьем для наших!» будет отправлять солдатам армии РФ письма от детей. Инициативная группа жителей Тюмени решила высылать их вместе с одеждой, которую они сами сшили для российских бойцов в зоне спецоперации на Украине. Таким образом они хотят оказать им поддержку, о чем сообщили в своей группе в социальных сетях. «Сегодня на круглом столе от руководителя Боевого Братства Тюмени прозвучали слова: „Письма от детей на передовой дороже всего!“ Поэтому просьба, по возможности пусть ваши детки по желанию пишут письма, а мы передадим их тем, кому они так нужны!» — написали в группе «Тюмень. Шьем для наших!» в соцсети «ВКонтакте». Группу добровольцев организовали 25 сентября. В нее входят все желающие помочь военным. Для этого участники объединения шьют одежду из текстиля, в том числе носки и балаклавы. Помимо этого они изготавливают подсумки и носилки из строп. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее объявил президент РФ Владимир Путин, который также обозначил, что ее основная задача — защита мирного населения Донбасса. 21 сентября в стране началась частичная мобилизация. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках поддержки мобилизованных россиян группа тюменок начала вязать для солдат одежду. Священник также поддержал эту инициативу. Теперь вещи будут освящать перед отправкой на фронт.

Объединение «Тюмень. Шьем для наших!» будет отправлять солдатам армии РФ письма от детей. Инициативная группа жителей Тюмени решила высылать их вместе с одеждой, которую они сами сшили для российских бойцов в зоне спецоперации на Украине. Таким образом они хотят оказать им поддержку, о чем сообщили в своей группе в социальных сетях. «Сегодня на круглом столе от руководителя Боевого Братства Тюмени прозвучали слова: „Письма от детей на передовой дороже всего!“ Поэтому просьба, по возможности пусть ваши детки по желанию пишут письма, а мы передадим их тем, кому они так нужны!» — написали в группе «Тюмень. Шьем для наших!» в соцсети «ВКонтакте». Группу добровольцев организовали 25 сентября. В нее входят все желающие помочь военным. Для этого участники объединения шьют одежду из текстиля, в том числе носки и балаклавы. Помимо этого они изготавливают подсумки и носилки из строп. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Ее объявил президент РФ Владимир Путин, который также обозначил, что ее основная задача — защита мирного населения Донбасса. 21 сентября в стране началась частичная мобилизация. Ранее URA.RU сообщало, что в рамках поддержки мобилизованных россиян группа тюменок начала вязать для солдат одежду. Священник также поддержал эту инициативу. Теперь вещи будут освящать перед отправкой на фронт.