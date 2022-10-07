В Губернском театре опровергли мобилизацию внука Пугачевой

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Пресняков не состоит в штате Московского Губернского театра, сообщили в пресс-службе Фото:
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Мобилизация в России

Информация о мобилизации внука Аллы Пугачевой певца Никиты Преснякова не соответствует действительности. Такое заявление сделала пресс-служба Московского Губернского театра.

«Никита Пресняков в театре приглашенный артист, он не состоит в штате и присутствует на репетициях только в день спектакля. Предыдущий спектакль с его участием прошел 21 сентября. Поэтому, все это не соответствует действительности», — приводит комментарий пресс-службы портал «Звезда».

Ранее в СМИ появилась информация о призыве Преснякова на службу в рамках частичной мобилизации. На момент публикации сам певец на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По информации главы Минобороны, в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. На официальном портале «Объсняем.рф» уточнялось, что российские звезды тоже могут быть мобилизованы, если у них нет отсрочки по состоянию здоровья.

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Информация о мобилизации внука Аллы Пугачевой певца Никиты Преснякова не соответствует действительности. Такое заявление сделала пресс-служба Московского Губернского театра. «Никита Пресняков в театре приглашенный артист, он не состоит в штате и присутствует на репетициях только в день спектакля. Предыдущий спектакль с его участием прошел 21 сентября. Поэтому, все это не соответствует действительности», — приводит комментарий пресс-службы портал «Звезда». Ранее в СМИ появилась информация о призыве Преснякова на службу в рамках частичной мобилизации. На момент публикации сам певец на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. По информации главы Минобороны, в рамках мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. На официальном портале «Объсняем.рф» уточнялось, что российские звезды тоже могут быть мобилизованы, если у них нет отсрочки по состоянию здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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