«Объясняем.рф»: российские звезды могут быть призваны по мобилизации

Знаменитости тоже подлежат мобилизации, если у них нет отсрочки по состоянию здоровья. Об этом рассказали на официальном портале «Объсняем.рф».
«Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», — сообщили на портале «Объясняем.рф». Так в сервисе ответили на вопрос, будут ли призывать деятелей культуры и артистов.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Право на отсрочку есть у ряда россиян, в их числе работники сферы IT, связи, банковского сектора и СМИ. Также не будут призывать срочников и студентов очной формы обучения. Мобилизация проходит в связи со спецоперацией РФ на Украине. В России работает горячая линия по вопросам мобилизации, передает РАПСИ.
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Знаменитости тоже подлежат мобилизации, если у них нет отсрочки по состоянию здоровья. Об этом рассказали на официальном портале «Объсняем.рф». «Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», — сообщили на портале «Объясняем.рф». Так в сервисе ответили на вопрос, будут ли призывать деятелей культуры и артистов. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Право на отсрочку есть у ряда россиян, в их числе работники сферы IT, связи, банковского сектора и СМИ. Также не будут призывать срочников и студентов очной формы обучения. Мобилизация проходит в связи со спецоперацией РФ на Украине. В России работает горячая линия по вопросам мобилизации, передает РАПСИ.