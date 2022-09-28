«Объясняем.рф»: российские звезды могут быть призваны по мобилизации

28 сентября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Знаменитости попадут под мобилизацию, если находятся в запасе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Знаменитости тоже подлежат мобилизации, если у них нет отсрочки по состоянию здоровья. Об этом рассказали на официальном портале «Объсняем.рф». «Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», — сообщили на портале «Объясняем.рф». Так в сервисе ответили на вопрос, будут ли призывать деятелей культуры и артистов. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Право на отсрочку есть у ряда россиян, в их числе работники сферы IT, связи, банковского сектора и СМИ. Также не будут призывать срочников и студентов очной формы обучения. Мобилизация проходит в связи со спецоперацией РФ на Украине. В России работает горячая линия по вопросам мобилизации, передает РАПСИ.

Знаменитости тоже подлежат мобилизации, если у них нет отсрочки по состоянию здоровья. Об этом рассказали на официальном портале «Объсняем.рф». «Если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы», — сообщили на портале «Объясняем.рф». Так в сервисе ответили на вопрос, будут ли призывать деятелей культуры и артистов. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Право на отсрочку есть у ряда россиян, в их числе работники сферы IT, связи, банковского сектора и СМИ. Также не будут призывать срочников и студентов очной формы обучения. Мобилизация проходит в связи со спецоперацией РФ на Украине. В России работает горячая линия по вопросам мобилизации, передает РАПСИ.