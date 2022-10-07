В Екатеринбурге продают недостроенный склад AliExpress после ухода компании из России

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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск, алиэкспресс
Планировалось, что строящийся терминал в Екатеринбурге станет первым региональным складом AliExpress в России Фото:
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В Екатеринбурге продают строящийся логистический терминал AliExpress из-за отказа акционеров «Алиэкспресс Россия» продолжать финансирование. Об этом рассказал источник знакомый с ситуацией.

«AliExpress ищет покупателей на строящийся в Екатеринбурге логистический терминал», — рассказал источник агентству The Bell. Ранее планировалось, что терминал станет первым собственным региональным складом в России.

Акционеры «Алиэкспресс Россия» отказались продолжать финансирование компании из-за начала спецоперации России на территории Украины. По словам источника, AliExpress останавливает продвижение собственного сервиса и сокращает более 50% сотрудников.

Ранее URA.RU сообщало, что строящийся логистический терминал в Екатеринбурге позволит трудоустроить около 200 работников из Свердловской области. Планировалось, что проект будет сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

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В Екатеринбурге продают строящийся логистический терминал AliExpress из-за отказа акционеров «Алиэкспресс Россия» продолжать финансирование. Об этом рассказал источник знакомый с ситуацией. «AliExpress ищет покупателей на строящийся в Екатеринбурге логистический терминал», — рассказал источник агентству The Bell. Ранее планировалось, что терминал станет первым собственным региональным складом в России. Акционеры «Алиэкспресс Россия» отказались продолжать финансирование компании из-за начала спецоперации России на территории Украины. По словам источника, AliExpress останавливает продвижение собственного сервиса и сокращает более 50% сотрудников. Ранее URA.RU сообщало, что строящийся логистический терминал в Екатеринбурге позволит трудоустроить около 200 работников из Свердловской области. Планировалось, что проект будет сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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