В Екатеринбурге продают недостроенный склад AliExpress после ухода компании из России

В Екатеринбурге продают строящийся логистический терминал AliExpress из-за отказа акционеров «Алиэкспресс Россия» продолжать финансирование. Об этом рассказал источник знакомый с ситуацией.
«AliExpress ищет покупателей на строящийся в Екатеринбурге логистический терминал», — рассказал источник агентству The Bell. Ранее планировалось, что терминал станет первым собственным региональным складом в России.
Акционеры «Алиэкспресс Россия» отказались продолжать финансирование компании из-за начала спецоперации России на территории Украины. По словам источника, AliExpress останавливает продвижение собственного сервиса и сокращает более 50% сотрудников.
Ранее URA.RU сообщало, что строящийся логистический терминал в Екатеринбурге позволит трудоустроить около 200 работников из Свердловской области. Планировалось, что проект будет сдан в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам главы государства, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения ДНР и ЛНР.
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