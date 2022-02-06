Строительство склада в Екатеринбурге значительно сократит время доставки товаров Фото: предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Первый региональный склад AliExpress, который начали строить в Екатеринбурге, планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

«Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и представители AliExpress Россия обсудили начало строительства нового собственного фулфилмент-центра в Екатеринбурге. Объект площадью 74 тысячи квадратных метра будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года», — говорится в сообщении.

Проект склада помогает развивать инфраструктуру региона — он создает рабочие места (привлечено порядка 200 работников из Свердловской области). Директор по логистике AliExpress Россия Григорий Орлов заявил, что строительство склада в Екатеринбурге позволит сократить срок доставки заказов от российских поставщиков до одного дня. Кроме того, планируется начать поставки товаров из Китая транзитом через Кольцово.

Строительство склада началось в декабре 2021 года. Его мощность составит порядка 200 тысяч отправлений в сутки. Общий объем инвестиций — 6 миллиардов рублей.