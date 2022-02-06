06 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

В Екатеринбурге назвали сроки запуска первого склада AliExpress. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство склада в Екатеринбурге значительно сократит время доставки товаров Фото:

Первый региональный склад AliExpress, который начали строить в Екатеринбурге, планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

«Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и представители AliExpress Россия обсудили начало строительства нового собственного фулфилмент-центра в Екатеринбурге. Объект площадью 74 тысячи квадратных метра будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года», — говорится в сообщении.

Проект склада помогает развивать инфраструктуру региона — он создает рабочие места (привлечено порядка 200 работников из Свердловской области). Директор по логистике AliExpress Россия Григорий Орлов заявил, что строительство склада в Екатеринбурге позволит сократить срок доставки заказов от российских поставщиков до одного дня. Кроме того, планируется начать поставки товаров из Китая транзитом через Кольцово.

Строительство склада началось в декабре 2021 года. Его мощность составит порядка 200 тысяч отправлений в сутки. Общий объем инвестиций — 6 миллиардов рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первый региональный склад AliExpress, который начали строить в Екатеринбурге, планируется сдать в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. «Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов и представители AliExpress Россия обсудили начало строительства нового собственного фулфилмент-центра в Екатеринбурге. Объект площадью 74 тысячи квадратных метра будет введен в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года», — говорится в сообщении. Проект склада помогает развивать инфраструктуру региона — он создает рабочие места (привлечено порядка 200 работников из Свердловской области). Директор по логистике AliExpress Россия Григорий Орлов заявил, что строительство склада в Екатеринбурге позволит сократить срок доставки заказов от российских поставщиков до одного дня. Кроме того, планируется начать поставки товаров из Китая транзитом через Кольцово. Строительство склада началось в декабре 2021 года. Его мощность составит порядка 200 тысяч отправлений в сутки. Общий объем инвестиций — 6 миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...