Мэр курганского округа получил новый важный пост

Глава Макушинского округа возглавил местное отделение «Единой России»

11 октября 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

В Макушинском округе прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области глава Макушинского округа Василий Пигачев возглавил местное отделение партии «Единая Россия». Его выбрали во время конференции, которая состоялась 11 октября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения партии. «Василий Пигачев выбран секретарем местного отделения партии. На этот пост также претендовал главный специалист службы по охране труда администрации Макушинского округа Вячеслав Корниенко», — рассказали в пресс-службе регионального отделения партии. Алексей Катков, который был избран главой округа в декабре 2020 года, в конце апреля этого года ушел в отставку и написал заявление о сложении полномочий секретаря местного отделения партии. Пигачева поздравил депутат Государственной Думы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков. Он пожелал ему успехов на новом посту. Пигачев был избран главой округа в середине сентября. С мая он руководил муниципалитетом в статусе «врио». До своего назначение на пост руководителя муниципалитет возглавлял местную избирательную комиссию. В городе Макушино на партийной конференции выбрали нового главу местного отделения «Единой России» Фото: пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия»

В Курганской области глава Макушинского округа Василий Пигачев возглавил местное отделение партии «Единая Россия». Его выбрали во время конференции, которая состоялась 11 октября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения партии. «Василий Пигачев выбран секретарем местного отделения партии. На этот пост также претендовал главный специалист службы по охране труда администрации Макушинского округа Вячеслав Корниенко», — рассказали в пресс-службе регионального отделения партии. Алексей Катков, который был избран главой округа в декабре 2020 года, в конце апреля этого года ушел в отставку и написал заявление о сложении полномочий секретаря местного отделения партии. Пигачева поздравил депутат Государственной Думы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков. Он пожелал ему успехов на новом посту. Пигачев был избран главой округа в середине сентября. С мая он руководил муниципалитетом в статусе «врио». До своего назначение на пост руководителя муниципалитет возглавлял местную избирательную комиссию.