10 октября 2022

Мэр курганского округа получил новый важный пост

Глава Макушинского округа возглавил местное отделение «Единой России»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
В Макушинском округе прошла конференция местного отделения партии «Единая Россия» (архивное фото) Фото:

В Курганской области глава Макушинского округа Василий Пигачев возглавил местное отделение партии «Единая Россия». Его выбрали во время конференции, которая состоялась 11 октября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения партии.

«Василий Пигачев выбран секретарем местного отделения партии. На этот пост также претендовал главный специалист службы по охране труда администрации Макушинского округа Вячеслав Корниенко», — рассказали в пресс-службе регионального отделения партии. Алексей Катков, который был избран главой округа в декабре 2020 года, в конце апреля этого года ушел в отставку и написал заявление о сложении полномочий секретаря местного отделения партии.

Пигачева поздравил депутат Государственной Думы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков. Он пожелал ему успехов на новом посту.

Пигачев был избран главой округа в середине сентября. С мая он руководил муниципалитетом в статусе «врио». До своего назначение на пост руководителя муниципалитет возглавлял местную избирательную комиссию.

В городе Макушино на партийной конференции выбрали нового главу местного отделения «Единой России»
Фото:

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

В Курганской области глава Макушинского округа Василий Пигачев возглавил местное отделение партии «Единая Россия». Его выбрали во время конференции, которая состоялась 11 октября. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения партии. «Василий Пигачев выбран секретарем местного отделения партии. На этот пост также претендовал главный специалист службы по охране труда администрации Макушинского округа Вячеслав Корниенко», — рассказали в пресс-службе регионального отделения партии. Алексей Катков, который был избран главой округа в декабре 2020 года, в конце апреля этого года ушел в отставку и написал заявление о сложении полномочий секретаря местного отделения партии. Пигачева поздравил депутат Государственной Думы и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ильтяков. Он пожелал ему успехов на новом посту. Пигачев был избран главой округа в середине сентября. С мая он руководил муниципалитетом в статусе «врио». До своего назначение на пост руководителя муниципалитет возглавлял местную избирательную комиссию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...