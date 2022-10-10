10 октября 2022

В спецоперации на Украине погиб доброволец из Екатеринбурга

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Анатолий Барсуков около месяца сражался в зоне спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбуржец Анатолий Барсуков, отправившийся добровольцем на спецоперацию России на Украине, погиб и похоронен на родине. Об этом рассказала мать бойца Светлана Барсукова.

«Толя проходил срочную службу в Москве, затем подписал контракт на два года. После службы вернулся в Екатеринбург. 23 августа он отправился добровольцем, а 28 сентября погиб», — цитирует Барсукову портал Е1.

Официальной информации о смерти Барсукова и о причинах гибели не поступало. 7 октября состоялись похороны бойца.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил.

Спецоперация России началась после усиленных обстрелов мирных жителей армией Украины, продолжавшихся около восьми лет. Президент России Владимир Путин сообщал, что денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались нападениям со стороны националистов.

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Екатеринбуржец Анатолий Барсуков, отправившийся добровольцем на спецоперацию России на Украине, погиб и похоронен на родине. Об этом рассказала мать бойца Светлана Барсукова. «Толя проходил срочную службу в Москве, затем подписал контракт на два года. После службы вернулся в Екатеринбург. 23 августа он отправился добровольцем, а 28 сентября погиб», — цитирует Барсукову портал Е1. Официальной информации о смерти Барсукова и о причинах гибели не поступало. 7 октября состоялись похороны бойца. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа. Ответ на момент публикации не поступил. Спецоперация России началась после усиленных обстрелов мирных жителей армией Украины, продолжавшихся около восьми лет. Президент России Владимир Путин сообщал, что денацификация и демилитаризация Украины необходима для спасения Донецкой и Луганской народных республик, которые подвергались нападениям со стороны националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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