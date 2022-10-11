Илон Маск опроверг слухи о переговорах с Путиным по Украине

11 октября 2022 в 23:40 Размер текста - 17 +

Илон Маск заявил, что последний раз общался с Путиным еще 1,5 года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что он не говорил с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией своего плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский предприниматель написал в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Нет. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос», — написал бизнесмен. Ранее Маск назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности полуострова и Донбасса. Он также перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН. В Кремле назвали предложение Маска о заключении мира между Россией и Украиной позитивным фактом. А в российском МИДе предположили, что план американского бизнесмена заставляет Запад задуматься. Экономиста Ян Бреммер в интервью изданию Vice заявлял, что прежде Маск якобы сообщил ему о личном разговоре с Путиным, передает Life .

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что он не говорил с президентом России Владимиром Путиным перед публикацией своего плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом американский предприниматель написал в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Нет. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос», — написал бизнесмен. Ранее Маск назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности полуострова и Донбасса. Он также перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН. В Кремле назвали предложение Маска о заключении мира между Россией и Украиной позитивным фактом. А в российском МИДе предположили, что план американского бизнесмена заставляет Запад задуматься. Экономиста Ян Бреммер в интервью изданию Vice заявлял, что прежде Маск якобы сообщил ему о личном разговоре с Путиным, передает Life.