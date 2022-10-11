11 октября 2022

В Перми остановился рост цен на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Водонапорная колонка с подогревом. Курган, строительная площадка, ипотека, новостройки, жилье, улица климова, новые квартиры
На новостройку в Перми цены выросли на 2,2% Фото:

В Перми после объявления мобилизации полностью прекратился рост цен на вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказали аналитики площадки для риелторов Restate. Такая динамика связана с ростом желающих срочно продать квартиру.

«Объявленная 21 сентября частичная мобилизация вызвала новую волну эмиграции из России, а также рост числа заявок на срочную продажу квартир в крупных городах. В городах-миллионниках стоимость жилья полностью прекратила рост. Вторичный рынок в Перми с 21 сентября по 11 октября, изменение — 0%», — рассказали аналитики. На данный момент на вторичном рынке цена на квартиры составляет в среднем 87,5 тыс. рублей за метр.

Рост стоимости новостроек пока продолжается. Несмотря на пониженный спрос, застройщики поднимают цены, чтобы компенсировать рост себестоимости производства. В Перми с 21 сентября рост на новостройки оказался внушительным — 2,2% (в среднем с 115,9 тыс. рублей за кв. метр до 118,5 тыс. рублей). Среди городов миллионников цены на новое жилье снизились только в Уфе (-4%), Москве (-2,7%), Санкт-Петербурге (-1,2%), Красноярске (-1%), Воронеже (-0,5%) и Казани (-0,3%).

О проведении частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о завершении мобилизации в регионе.

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В Перми после объявления мобилизации полностью прекратился рост цен на вторичное жилье. Об этом URA.RU рассказали аналитики площадки для риелторов Restate. Такая динамика связана с ростом желающих срочно продать квартиру. «Объявленная 21 сентября частичная мобилизация вызвала новую волну эмиграции из России, а также рост числа заявок на срочную продажу квартир в крупных городах. В городах-миллионниках стоимость жилья полностью прекратила рост. Вторичный рынок в Перми с 21 сентября по 11 октября, изменение — 0%», — рассказали аналитики. На данный момент на вторичном рынке цена на квартиры составляет в среднем 87,5 тыс. рублей за метр. Рост стоимости новостроек пока продолжается. Несмотря на пониженный спрос, застройщики поднимают цены, чтобы компенсировать рост себестоимости производства. В Перми с 21 сентября рост на новостройки оказался внушительным — 2,2% (в среднем с 115,9 тыс. рублей за кв. метр до 118,5 тыс. рублей). Среди городов миллионников цены на новое жилье снизились только в Уфе (-4%), Москве (-2,7%), Санкт-Петербурге (-1,2%), Красноярске (-1%), Воронеже (-0,5%) и Казани (-0,3%). О проведении частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о завершении мобилизации в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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