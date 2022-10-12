Пермские власти назвали условие, при котором дадут деньги территориям

Пермский минфин озвучил условия, при которых территории могут рассчитывать на субсидии

13 октября 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Екатерина Тхор призвала муниципалитеты к формированию сбалансированных бюджетов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Муниципалитеты в Пермском крае не получат региональные дотации, если будут формировать «дефицитные» бюджеты на ближайшую трехлетку. Об этом заявила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор. Чиновница выступила на заседании совета представительных органов муниципальных образований края. Прямая трансляция велась на сайте краевого законодательного собрания. Новость по теме Пермские власти надеются на увеличение налоговых сборов «Хотела бы вам дать некие рекомендации при рассмотрении бюджетов на 2023-25 годы. Безусловно, все бюджеты муниципалитетов должны быть сбалансированными. Дефицита [с источниками покрытия коммерческих банков] в бюджетах быть не должно. Это одно из обязательных условий для муниципалитетов, которые являются получателями дотаций [из краевого бюджета]», — отметила глава краевого минфина. Таже Тхор рекомендовала заложить в бюджетах местных уровней средства на реализацию нацпроектов, комплексных планов развития территорий и повышения оплаты труда бюджетников. Помимо этого, министр финансов Прикамья призвала коллег пересмотреть периодичность внесения изменений в решения о бюджете. Она назвала «неэффективной» работу коллег, когда изменения в бюджет вносятся несколько раз за месяц. По словам Тхор, в 2023 году на дотации из краевого бюджета могут претендовать все территории, за исключением Перми и Березников. Это связано с тем, что это «муниципалитеты с высокой бюджетной обеспеченностью», отметила министр финансов. Кроме того, 7 из 9 муниципальных образований смогут реструктурировать бюджетные кредиты. Речь идет о городе Пермь, а также Краснокамском, Добрянском, Лысьвенском, Губахинском, Чайковском и Чернушинском городских округах. Решение о минимизации нагрузки на бюджеты муниципалитетов принято губернатором края Дмитрием Махониным, пояснила Тхор. Реструктуризация будет заключаться в переносе части обязательств по бюджетным кредитам на более поздний срок. Сейчас общий объем долга территорий перед краем превышает 1,7 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Муниципалитеты в Пермском крае не получат региональные дотации, если будут формировать «дефицитные» бюджеты на ближайшую трехлетку. Об этом заявила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор. Чиновница выступила на заседании совета представительных органов муниципальных образований края. Прямая трансляция велась на сайте краевого законодательного собрания. «Хотела бы вам дать некие рекомендации при рассмотрении бюджетов на 2023-25 годы. Безусловно, все бюджеты муниципалитетов должны быть сбалансированными. Дефицита [с источниками покрытия коммерческих банков] в бюджетах быть не должно. Это одно из обязательных условий для муниципалитетов, которые являются получателями дотаций [из краевого бюджета]», — отметила глава краевого минфина. Таже Тхор рекомендовала заложить в бюджетах местных уровней средства на реализацию нацпроектов, комплексных планов развития территорий и повышения оплаты труда бюджетников. Помимо этого, министр финансов Прикамья призвала коллег пересмотреть периодичность внесения изменений в решения о бюджете. Она назвала «неэффективной» работу коллег, когда изменения в бюджет вносятся несколько раз за месяц. По словам Тхор, в 2023 году на дотации из краевого бюджета могут претендовать все территории, за исключением Перми и Березников. Это связано с тем, что это «муниципалитеты с высокой бюджетной обеспеченностью», отметила министр финансов. Кроме того, 7 из 9 муниципальных образований смогут реструктурировать бюджетные кредиты. Речь идет о городе Пермь, а также Краснокамском, Добрянском, Лысьвенском, Губахинском, Чайковском и Чернушинском городских округах. Решение о минимизации нагрузки на бюджеты муниципалитетов принято губернатором края Дмитрием Махониным, пояснила Тхор. Реструктуризация будет заключаться в переносе части обязательств по бюджетным кредитам на более поздний срок. Сейчас общий объем долга территорий перед краем превышает 1,7 млрд рублей.