Пермские поисковики не справляются с массивом информации о пропавших

Поисковая группа «ЛизаАлерт» набирает пермяков в группу просмотра и анализа

«ЛизаАлерт» ищет пермяков для отсмотра кадров с квадрокопетров (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В пермском поисковом отряде «ЛизаАлерт» ищут людей, которые будут отсматривать сотни тысяч фотографий с поисков: в среднем на одном поиске человека делается около 2500 фото, и людей, которые бы их изучали, — не хватает. Об этом сообщили в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«Для подробного прочеса лесов, полей нужно огромное количество людей и времени. Беспилотники стали идеальным средством, позволяющим в большинстве случаев восполнить человеческий ресурс. Количество кадров с каждым годом только увеличивается. Пилот коптера загружает сделанные снимки на сервер группы просмотра и анализа, где специально обученные люди изучают полученный материал, внимательно рассматривая каждый кадр», — пояснили в группе.

Именно в эту группу просмотра и анализа и требуются люди. Каждый снимок отсматривается несколько раз разными людьми. Все значимые для поиска отметки группы просмотра отправляются после обработки на проверку пешими группами. Люди будут работать из дома, комфортном для себя режиме, — уверяют поисковики.

Для работы нужен компьютер или ноутбук, мышка для увеличения и уменьшения снимка, выделения интересующей области, стабильный выход в интернет и возможность долго рассматривать снимки на экране: один человек в среднем обрабатывает за час 30-50 снимков. Желающим попасть в группу нужно будет пройти отбор и обучение, которое проходит в течение полутора месяцев.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермским поисковым группам нужны люди с собаками. Речь — о средних и крупных породах.