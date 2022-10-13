В Челябинске снизился спрос на новогодние поездки на турбазы

Горизонт планирования поездок на турбазы заметно сократился Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске участники рынка увидели снижение спроса горожан на поездки в Новый год и зимние каникулы на турбазы. Как выяснило URA.RU, горизонт планирования туристов резко сократился из-за мобилизации.

«В Челябинске спрос на отдых в новогодние праздники на турбазах области заметно ниже, чем годом ранее. Это связано с неопределенностью из-за мобилизации», — отметила URA.RU директор турагентства «Андромеда» Ольга Васильева.

Несмотря на снижение глубины бронирования, участник рынка ожидает восстановления интереса и даже его рост ближе к праздникам. Оживление спроса, по словам Васильевой, может произойти в ноябре. Связано оно будет с ограниченными возможностями выезда за рубеж.

В офисе оператора глэмпинга «Побег из города» под Челябинском отметили, что из восьми домиков на новогодние дни забронирована половина. Это на 10% ниже прошлогоднего уровня. Интереса к новогоднему посещению туробъектов в рамках пешего маршрута также не наблюдают в компании «СатТурн» из Сатки. Звонят немногие, туры пока не покупают.

В противовес общей картине есть исключения. Управляющая эко-отелем «Аргази» на одноименном озере Алла Подсуконных сообщила URA.RU, что бронирования начались еще в августе. Год назад объект пришлось закрыть уже в сентябре из-за отсутствия спроса.