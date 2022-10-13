13 октября 2022
12 октября 2022

Байкер из ХМАО совершил путешествие до Турции и обратно на мотоцикле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свадьба байкеров. Асбест. Свердловская область, мотоцикл, байк, байкеры, субкультура
Илья из Нижневартовска съездил до Турции и вернулся обратно на мотоцикле Фото:

Байкер из Нижневартовска (ХМАО) на мотоцикле доехал до Турции и вернулся обратно. Об этом сообщается в группе «О, Сургут!» в социальной сети «ВКонтакте».

«Илья из Нижневартовска на мотоцикле доехал до Турции и обратно, преодолев 21 300 км. по маршруту Нижневартовск — Москва — Краснодар — Грузия — Турция — Дагестан — Москва — Нижневартовск. На такое путешествие у мотоциклиста ушло 2 месяца», — сообщается в соцсети.

«И что ему это дало?» — интересуется Иван Белоусов. «Такое расстояние преодолеть на каком-то мотике. И в дождь, и в жару», — одобряет Валерий Ав. «В день по 350 километров нужно преодолевать, если где-то задержаться на день то 700 километров», — подсчитывает Дмитрий Дудников.

Ранее URA.RU рассказало, что мотоциклисты из ХМАО отправились в Турцию на мотоциклах. Изначально в путешествии участвовали три парня и две девушки.

Фото:
Фото:

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Байкер из Нижневартовска (ХМАО) на мотоцикле доехал до Турции и вернулся обратно. Об этом сообщается в группе «О, Сургут!» в социальной сети «ВКонтакте». «Илья из Нижневартовска на мотоцикле доехал до Турции и обратно, преодолев 21 300 км. по маршруту Нижневартовск — Москва — Краснодар — Грузия — Турция — Дагестан — Москва — Нижневартовск. На такое путешествие у мотоциклиста ушло 2 месяца», — сообщается в соцсети. «И что ему это дало?» — интересуется Иван Белоусов. «Такое расстояние преодолеть на каком-то мотике. И в дождь, и в жару», — одобряет Валерий Ав. «В день по 350 километров нужно преодолевать, если где-то задержаться на день то 700 километров», — подсчитывает Дмитрий Дудников. Ранее URA.RU рассказало, что мотоциклисты из ХМАО отправились в Турцию на мотоциклах. Изначально в путешествии участвовали три парня и две девушки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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