Байкер из ХМАО совершил путешествие до Турции и обратно на мотоцикле. Фото 14 октября 2022 в 04:07 Размер текста - 17 + Илья из Нижневартовска съездил до Турции и вернулся обратно на мотоцикле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Байкер из Нижневартовска (ХМАО) на мотоцикле доехал до Турции и вернулся обратно. Об этом сообщается в группе «О, Сургут!» в социальной сети «ВКонтакте». «Илья из Нижневартовска на мотоцикле доехал до Турции и обратно, преодолев 21 300 км. по маршруту Нижневартовск — Москва — Краснодар — Грузия — Турция — Дагестан — Москва — Нижневартовск. На такое путешествие у мотоциклиста ушло 2 месяца», — сообщается в соцсети. «И что ему это дало?» — интересуется Иван Белоусов. «Такое расстояние преодолеть на каком-то мотике. И в дождь, и в жару», — одобряет Валерий Ав. «В день по 350 километров нужно преодолевать, если где-то задержаться на день то 700 километров», — подсчитывает Дмитрий Дудников. Ранее URA.RU рассказало, что мотоциклисты из ХМАО отправились в Турцию на мотоциклах. Изначально в путешествии участвовали три парня и две девушки. Фото: группа «О, Сургут!», ВК Фото: группа «О, Сургут!», ВК Байкер из Нижневартовска (ХМАО) на мотоцикле доехал до Турции и вернулся обратно. Об этом сообщается в группе «О, Сургут!» в социальной сети «ВКонтакте». «Илья из Нижневартовска на мотоцикле доехал до Турции и обратно, преодолев 21 300 км. по маршруту Нижневартовск — Москва — Краснодар — Грузия — Турция — Дагестан — Москва — Нижневартовск. На такое путешествие у мотоциклиста ушло 2 месяца», — сообщается в соцсети. «И что ему это дало?» — интересуется Иван Белоусов. «Такое расстояние преодолеть на каком-то мотике. И в дождь, и в жару», — одобряет Валерий Ав. «В день по 350 километров нужно преодолевать, если где-то задержаться на день то 700 километров», — подсчитывает Дмитрий Дудников. Ранее URA.RU рассказало, что мотоциклисты из ХМАО отправились в Турцию на мотоциклах. Изначально в путешествии участвовали три парня и две девушки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям