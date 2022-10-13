В Нижневартовске открыли две новые дороги, которые избавят город от пробок

14 октября 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Теперь из Старого Вартовска в центр можно добраться по новой дороге Фото: Елена Хабарова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) ввели в эксплуатацию улицы Нововартовскую и Московкина, которые должны избавить город от пробок. Об этом URA.RU рассказал директор городского управления капитального строительства Иван Силецкий. «Объекты закончены и введены в эксплуатацию даже раньше срока, все необходимые разрешения от Жилстройнадзора после проведения проверок мы получили. Важность этих дорог трудно переоценить, а после открытия Нововартовской существенно уменьшатся пробки в нескольких микрорайонах», — прокомментировал Силецкий. Нововартовская стала дублером единственной дороги, соединяющей старую часть города с новыми микрорайонами и центром — улицы Лопарева. После ввода в эксплуатацию двух из четырех этапов жители могут доехать из Старого Вартовска через поселок Энтузиастов в микрорайоны «ипотечной долины», минуя часовую пробку на старовартовском кольце. Улицу строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», на второй этап протяженностью полкилометра было выделено 261,7 миллиона рублей. Улица Московкина — основной въезд в два густонаселенных микрорайона новостроек, который был перекрыт два года, пока велось строительство. Жители неоднократно жаловались на ее подтопление, и при строительстве обращения граждан учли: оборудовали ливневую канализацию. Строительство и содержание улицы Московкина обошлось бюджету города в 248 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало о том, как власти Нижневартовска решают проблему бездорожья в новых микрорайонах. Новые районы строятся в рамках федеральной программы «Стимул», по условиям которой жилую инфраструктуру возводят одновременно с комплексом дорогам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) ввели в эксплуатацию улицы Нововартовскую и Московкина, которые должны избавить город от пробок. Об этом URA.RU рассказал директор городского управления капитального строительства Иван Силецкий. «Объекты закончены и введены в эксплуатацию даже раньше срока, все необходимые разрешения от Жилстройнадзора после проведения проверок мы получили. Важность этих дорог трудно переоценить, а после открытия Нововартовской существенно уменьшатся пробки в нескольких микрорайонах», — прокомментировал Силецкий. Нововартовская стала дублером единственной дороги, соединяющей старую часть города с новыми микрорайонами и центром — улицы Лопарева. После ввода в эксплуатацию двух из четырех этапов жители могут доехать из Старого Вартовска через поселок Энтузиастов в микрорайоны «ипотечной долины», минуя часовую пробку на старовартовском кольце. Улицу строят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», на второй этап протяженностью полкилометра было выделено 261,7 миллиона рублей. Улица Московкина — основной въезд в два густонаселенных микрорайона новостроек, который был перекрыт два года, пока велось строительство. Жители неоднократно жаловались на ее подтопление, и при строительстве обращения граждан учли: оборудовали ливневую канализацию. Строительство и содержание улицы Московкина обошлось бюджету города в 248 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало о том, как власти Нижневартовска решают проблему бездорожья в новых микрорайонах. Новые районы строятся в рамках федеральной программы «Стимул», по условиям которой жилую инфраструктуру возводят одновременно с комплексом дорогам.