Власти Нижневартовска решили проблему бездорожья в новых районах

21 сентября 2022 в 19:56 Размер текста - 17 +

Благодаря федеральному проекту строительство дорог идет параллельно с застройкой новых районов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Власти Нижневартовска (ХМАО) застраивают новые микрорайоны города в рамках федеральной программы «Стимул». Вместе с домами идет строительство дорожной инфраструктуры. Об этом URA.RU рассказал начальник городского управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. «В рамках программы „Стимул“ комплекс дорог застраивается в капитальном исполнении с освещением, с коммуникационными сетями параллельно с застройкой районов. Строительство осуществляется в 40 микрорайонах и граничит с 23, 24, 25 и 26 микрорайонами», — сообщил корреспонденту агентства Чеботарев. Строительство дорог в рамках программы решает одну из главных проблем новых районов — отсутствие дорожной инфраструктуры к моменту ввода зданий. «Жители сразу получают комфортную среду. При этом застройщик тоже в плюсе — он получает дополнительное финансирование, а также гарантии более быстрой реализации уже построенного жилья. Подобные объекты привлекательнее для жителей за счет готовой инфраструктуры», — рассказал корреспонденту URA.RU эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее в Нижневартовске достроили дорогу, которая избавит от пробок отдаленный район. Речь идет про улицу Нововартовскую, которая стала дублером улицы Лопарева, соединяющей старую часть города с центром.

Власти Нижневартовска (ХМАО) застраивают новые микрорайоны города в рамках федеральной программы «Стимул». Вместе с домами идет строительство дорожной инфраструктуры. Об этом URA.RU рассказал начальник городского управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. «В рамках программы „Стимул“ комплекс дорог застраивается в капитальном исполнении с освещением, с коммуникационными сетями параллельно с застройкой районов. Строительство осуществляется в 40 микрорайонах и граничит с 23, 24, 25 и 26 микрорайонами», — сообщил корреспонденту агентства Чеботарев. Строительство дорог в рамках программы решает одну из главных проблем новых районов — отсутствие дорожной инфраструктуры к моменту ввода зданий. «Жители сразу получают комфортную среду. При этом застройщик тоже в плюсе — он получает дополнительное финансирование, а также гарантии более быстрой реализации уже построенного жилья. Подобные объекты привлекательнее для жителей за счет готовой инфраструктуры», — рассказал корреспонденту URA.RU эксперт в строительной отрасли — гендиректор союза «СРО «ОПУС» Сергей Чабан. Ранее в Нижневартовске достроили дорогу, которая избавит от пробок отдаленный район. Речь идет про улицу Нововартовскую, которая стала дублером улицы Лопарева, соединяющей старую часть города с центром.