Военкоры заявили о провале наступления ВСУ на Херсон

15 октября 2022 в 19:08 Размер текста - 17 +

Российские военные отбили атаку ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление ВСУ на Херсонском направлении провалилось, российские военные отразили атаку. Об этом сообщили военные корреспонденты в своих telegram-каналах. «С мест сообщают, что наступление ВСУ на северном участке Херсонского направления было отражено. Российская артиллерия и авиация не дали противнику шанса подойти к нашим позициям», — написал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, ВСУ потеряли около 100 человек, полтора десятка бронемашин и не менее четырех танков. Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин также рассказал об атаке ВСУ, которую отбили российские военные. По его словам, там ведутся зачистки. Telegram-канал «Архангел спецназа Z» передает, что украинская армия пыталась прорвать оборону, ВСУ потеряли более 10 единиц бронетехники, в том числе танков. «Но говорить об окончании боя пока преждевременно», — сообщается в telegram-канале. «Наши воины-подписчики из 126-й бригады сообщают, что текущее наступление ВСУ на северном участке Херсонского направления было отражено. Всего ВСУ задействовали до 30 танков и много другой техники, в основном пикапы», — передает telegram-канал «Военный осведомитель». Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что армия Украины начала активное наступление в Херсонской области в направлении дорого Дудчаны — Берислав, отмечает Nation News. Позже он написал, что попытка наступления со стороны ВСУ пока не увенчалась успехом. Минобороны РФ сообщили в субботу, что российская армия отразила атаки украинских военных в Херсонской области. На Николаево-Криворожском направлении было уничтожено около 120 солдат ВСУ и 17 бронемашин, пишет RT.

Наступление ВСУ на Херсонском направлении провалилось, российские военные отразили атаку. Об этом сообщили военные корреспонденты в своих telegram-каналах. «С мест сообщают, что наступление ВСУ на северном участке Херсонского направления было отражено. Российская артиллерия и авиация не дали противнику шанса подойти к нашим позициям», — написал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, ВСУ потеряли около 100 человек, полтора десятка бронемашин и не менее четырех танков. Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин также рассказал об атаке ВСУ, которую отбили российские военные. По его словам, там ведутся зачистки. Telegram-канал «Архангел спецназа Z» передает, что украинская армия пыталась прорвать оборону, ВСУ потеряли более 10 единиц бронетехники, в том числе танков. «Но говорить об окончании боя пока преждевременно», — сообщается в telegram-канале. «Наши воины-подписчики из 126-й бригады сообщают, что текущее наступление ВСУ на северном участке Херсонского направления было отражено. Всего ВСУ задействовали до 30 танков и много другой техники, в основном пикапы», — передает telegram-канал «Военный осведомитель». Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что армия Украины начала активное наступление в Херсонской области в направлении дорого Дудчаны — Берислав, отмечает Nation News. Позже он написал, что попытка наступления со стороны ВСУ пока не увенчалась успехом. Минобороны РФ сообщили в субботу, что российская армия отразила атаки украинских военных в Херсонской области. На Николаево-Криворожском направлении было уничтожено около 120 солдат ВСУ и 17 бронемашин, пишет RT.