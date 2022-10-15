Военкоры заявили о провале наступления ВСУ на Херсон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Российские военные отбили атаку ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Наступление ВСУ на Херсонском направлении провалилось, российские военные отразили атаку. Об этом сообщили военные корреспонденты в своих telegram-каналах.

«С мест сообщают, что наступление ВСУ на северном участке Херсонского направления было отражено. Российская артиллерия и авиация не дали противнику шанса подойти к нашим позициям», — написал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, ВСУ потеряли около 100 человек, полтора десятка бронемашин и не менее четырех танков.

Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин также рассказал об атаке ВСУ, которую отбили российские военные. По его словам, там ведутся зачистки. Telegram-канал «Архангел спецназа Z» передает, что украинская армия пыталась прорвать оборону, ВСУ потеряли более 10 единиц бронетехники, в том числе танков. «Но говорить об окончании боя пока преждевременно», — сообщается в telegram-канале.

«Наши воины-подписчики из 126-й бригады сообщают, что текущее наступление ВСУ на северном участке Херсонского направления было отражено. Всего ВСУ задействовали до 30 танков и много другой техники, в основном пикапы», — передает telegram-канал «Военный осведомитель».

Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что армия Украины начала активное наступление в Херсонской области в направлении дорого Дудчаны — Берислав, отмечает Nation News. Позже он написал, что попытка наступления со стороны ВСУ пока не увенчалась успехом. Минобороны РФ сообщили в субботу, что российская армия отразила атаки украинских военных в Херсонской области. На Николаево-Криворожском направлении было уничтожено около 120 солдат ВСУ и 17 бронемашин, пишет RT.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Наступление ВСУ на Херсонском направлении провалилось, российские военные отразили атаку. Об этом сообщили военные корреспонденты в своих telegram-каналах. «С мест сообщают, что наступление ВСУ на северном участке Херсонского направления было отражено. Российская артиллерия и авиация не дали противнику шанса подойти к нашим позициям», — написал военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, ВСУ потеряли около 100 человек, полтора десятка бронемашин и не менее четырех танков. Писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захар Прилепин также рассказал об атаке ВСУ, которую отбили российские военные. По его словам, там ведутся зачистки. Telegram-канал «Архангел спецназа Z» передает, что украинская армия пыталась прорвать оборону, ВСУ потеряли более 10 единиц бронетехники, в том числе танков. «Но говорить об окончании боя пока преждевременно», — сообщается в telegram-канале. «Наши воины-подписчики из 126-й бригады сообщают, что текущее наступление ВСУ на северном участке Херсонского направления было отражено. Всего ВСУ задействовали до 30 танков и много другой техники, в основном пикапы», — передает telegram-канал «Военный осведомитель». Замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов заявлял, что армия Украины начала активное наступление в Херсонской области в направлении дорого Дудчаны — Берислав, отмечает Nation News. Позже он написал, что попытка наступления со стороны ВСУ пока не увенчалась успехом. Минобороны РФ сообщили в субботу, что российская армия отразила атаки украинских военных в Херсонской области. На Николаево-Криворожском направлении было уничтожено около 120 солдат ВСУ и 17 бронемашин, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...