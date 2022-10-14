Власти ХМАО попросили Госдуму предоставить отсрочку бизнесменам при мобилизации

Власти ХМАО внесли в Госдуму предложение предоставить краткую отсрочку бизнесменам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Власти ХМАО предлагают внести поправки в федеральный закон о мобилизации, согласно которым призванный предприниматель может получить отсрочку от призыва на семь дней. Об этом рассказала замдиректора департамента экономического развития Светлана Петрик на встрече губернатора ХМАО Натальи Комаровой с жителями Нижневартовского района.

«Правительством подготовлены поправки в федеральный закон о мобилизации, они внесены в Госдуму РФ. Для предпринимателей предусмотрена отсрочка в течение 7 дней для урегулирования вопроса в части дальнейшего ведения бизнеса. Если предприниматель решит прекратить ведение бизнеса, то ликвидация будет проведена по ускоренной схеме в течение 5 дней», — сообщила Петрик.

Комарова поручила рассмотреть все варианты предложений и направить их на рассмотрение своему первому заместителю Алексею Охлопкову. Также она рассмотрит варианты, как можно пролоббировать внесенный законопроект.

Ранее URA.RU рассказало, что Комарова решила публично проводить заседания мобилизационной комиссии. Первый эфир состоялся 10 октября в 16:00 в официальных аккаунтах соцсетей губернатора.

В России объявили мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт направят около 300 тысяч человек. РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения Донбасса.