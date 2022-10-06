06 октября 2022

Губернатор ХМАО решила публично проводить заседания комиссии по мобилизации

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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, портрет, комарова наталья
Трансляция заседания будет доступна в социальных сетях губернатора ХМАО Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение проводить заседаний призывной комиссии по мобилизации в онлайн-эфире. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале.

«Уважаемые земляки, приняла решение о проведении заседаний призывной комиссии по мобилизации в прямом эфире (аналогично заседаниям регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции). Так, у вас будет возможность получать из первых рук информацию о всех решениях комиссии, комментарии на вопросы, которые больше всего вас интересуют», — написала губернатор.

Первый эфир состоится 10 октября в 16:00 в официальных аккаунтах соцсетей губернатора. Трансляция заседания будет доступна на страницах «ВКонтакте, «Одноклассников», а также в группе региона «Югра».

В России объявили мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт направят около 300 тысяч человек. РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения Донбасса.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение проводить заседаний призывной комиссии по мобилизации в онлайн-эфире. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале. «Уважаемые земляки, приняла решение о проведении заседаний призывной комиссии по мобилизации в прямом эфире (аналогично заседаниям регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции). Так, у вас будет возможность получать из первых рук информацию о всех решениях комиссии, комментарии на вопросы, которые больше всего вас интересуют», — написала губернатор. Первый эфир состоится 10 октября в 16:00 в официальных аккаунтах соцсетей губернатора. Трансляция заседания будет доступна на страницах «ВКонтакте, «Одноклассников», а также в группе региона «Югра». В России объявили мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт направят около 300 тысяч человек. РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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