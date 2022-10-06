Губернатор ХМАО решила публично проводить заседания комиссии по мобилизации

07 октября 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Трансляция заседания будет доступна в социальных сетях губернатора ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение проводить заседаний призывной комиссии по мобилизации в онлайн-эфире. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале. «Уважаемые земляки, приняла решение о проведении заседаний призывной комиссии по мобилизации в прямом эфире (аналогично заседаниям регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции). Так, у вас будет возможность получать из первых рук информацию о всех решениях комиссии, комментарии на вопросы, которые больше всего вас интересуют», — написала губернатор. Первый эфир состоится 10 октября в 16:00 в официальных аккаунтах соцсетей губернатора. Трансляция заседания будет доступна на страницах «ВКонтакте, «Одноклассников», а также в группе региона «Югра». В России объявили мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт направят около 300 тысяч человек. РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения Донбасса.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение проводить заседаний призывной комиссии по мобилизации в онлайн-эфире. Об этом глава региона сообщила в своем telegram-канале. «Уважаемые земляки, приняла решение о проведении заседаний призывной комиссии по мобилизации в прямом эфире (аналогично заседаниям регионального оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики, предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции). Так, у вас будет возможность получать из первых рук информацию о всех решениях комиссии, комментарии на вопросы, которые больше всего вас интересуют», — написала губернатор. Первый эфир состоится 10 октября в 16:00 в официальных аккаунтах соцсетей губернатора. Трансляция заседания будет доступна на страницах «ВКонтакте, «Одноклассников», а также в группе региона «Югра». В России объявили мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт направят около 300 тысяч человек. РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения Донбасса.