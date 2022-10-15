15 октября 2022
14 октября 2022

В ХМАО посетитель бара зажег коктейль Молотова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Майдан. Украина. Ночь 19-20.02.14 Конец перемирия. Киев, дым, майдан, боец, коктейль молотова, война, огонь
В ХМАО мужчина разбил коктейль Молотова Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) посетитель бара зажег коктейль Молотова, а затем разбил его на автостоянке. Об этом сообщается в местном telegram-канале «N1. Первый Нижневартовский».

«Около Менделеева 7, в районе 22:30 мужчина зажег коктейль Молотова и разбил его на автостоянке. Возгорание, по словам посетителя бара по этому адресу, составило не больше пары квадратных метров», — говорится в сообщении.

Посетители бара вызвали полицию и нарушителя задержали. Со слов очевидцев никто не пострадал.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинской области мэрию забросали коктейлем Молотова. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности сторожа.

Правонарушитель в ХМАО задержан полицией

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В Нижневартовске (ХМАО) посетитель бара зажег коктейль Молотова, а затем разбил его на автостоянке. Об этом сообщается в местном telegram-канале «N1. Первый Нижневартовский». «Около Менделеева 7, в районе 22:30 мужчина зажег коктейль Молотова и разбил его на автостоянке. Возгорание, по словам посетителя бара по этому адресу, составило не больше пары квадратных метров», — говорится в сообщении. Посетители бара вызвали полицию и нарушителя задержали. Со слов очевидцев никто не пострадал. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинской области мэрию забросали коктейлем Молотова. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности сторожа.
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