В Нижневартовске (ХМАО) посетитель бара зажег коктейль Молотова, а затем разбил его на автостоянке. Об этом сообщается в местном telegram-канале «N1. Первый Нижневартовский».
«Около Менделеева 7, в районе 22:30 мужчина зажег коктейль Молотова и разбил его на автостоянке. Возгорание, по словам посетителя бара по этому адресу, составило не больше пары квадратных метров», — говорится в сообщении.
Посетители бара вызвали полицию и нарушителя задержали. Со слов очевидцев никто не пострадал.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинской области мэрию забросали коктейлем Молотова. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности сторожа.
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