В ХМАО мужчина разбил коктейль Молотова Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) посетитель бара зажег коктейль Молотова, а затем разбил его на автостоянке. Об этом сообщается в местном telegram-канале «N1. Первый Нижневартовский».

«Около Менделеева 7, в районе 22:30 мужчина зажег коктейль Молотова и разбил его на автостоянке. Возгорание, по словам посетителя бара по этому адресу, составило не больше пары квадратных метров», — говорится в сообщении.

Посетители бара вызвали полицию и нарушителя задержали. Со слов очевидцев никто не пострадал.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинской области мэрию забросали коктейлем Молотова. Трагедии удалось избежать благодаря бдительности сторожа.