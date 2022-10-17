В Екатеринбурге подерутся олимпийский чемпион по боксу и кубинский тяжеловес

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Вечер профессионального бокса, посвященный 295-летию города Екатеринбурга. Екатеринбург, бокс, ринг, rcc boxing promotions
В Екатеринбурге состоится боксерский поединок между Евгением Тищенко и Майком Пересом Фото:

Бой между олимпийским чемпионом по боксу 2016 года Евгением Тищенко с кубинцем Майком Пересом пройдет в Екатеринбурге 19 ноября. При этом изначально поединок планировали провести в Москве, рассказал источник, близкий к переговорам.

«В качестве даты следующего боя Евгения Тищенко рассматривалось 25 ноября, а место — Москва. Но в итоге было принято решение о проведении поединка на неделю раньше и, как обычно, на Урале. В итоге Евгений выйдет на ринг 19 ноября в Екатеринбурге», — цитирует «Матч ТВ» собеседника.

Боксеры планируют подписать контракты на бой в ближайшее время. На счету Тищенко 10 побед и одно поражение, на счету Переса — 27 побед, три поражения и одна ничья. Оба выступают в первой тяжелой весовой категории.

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Бой между олимпийским чемпионом по боксу 2016 года Евгением Тищенко с кубинцем Майком Пересом пройдет в Екатеринбурге 19 ноября. При этом изначально поединок планировали провести в Москве, рассказал источник, близкий к переговорам. «В качестве даты следующего боя Евгения Тищенко рассматривалось 25 ноября, а место — Москва. Но в итоге было принято решение о проведении поединка на неделю раньше и, как обычно, на Урале. В итоге Евгений выйдет на ринг 19 ноября в Екатеринбурге», — цитирует «Матч ТВ» собеседника. Боксеры планируют подписать контракты на бой в ближайшее время. На счету Тищенко 10 побед и одно поражение, на счету Переса — 27 побед, три поражения и одна ничья. Оба выступают в первой тяжелой весовой категории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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