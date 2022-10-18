В США назвали сроки поражения Украины без помощи НАТО

The National Interest: без помощи НАТО Киев не протянул бы и месяца против России

18 октября 2022 в 08:36 Размер текста - 17 +

Авторы материала уверены, что Владимиру Зеленскому не удалось бы протянуть против РФ и месяца без помощи НАТО Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Без помощи НАТО Украина не протянула бы в противостоянии с Россией и месяца. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «В 2022 году президенту Украины Владимиру Зеленскому <…> удалось возвыситься до мировой фигуры и крупного представителя американской политики. <…> Все это произошло несмотря на полную зависимость правительства Зеленского от США и беспрецедентную военную, финансовую и политическую помощь НАТО, без которой Украина не смогла бы противостоять России и месяца», — пишут авторы издания. Ранее в Госдуме заявляли, что выборы в палату представителей США могут изменить отношение американской страны к помощи Украине. Также это приведет к усилению спецоперации со стороны РФ. Издатель The National Interest (NI) Дмитрий Саймс считает, что Владимиру Зеленскому следует искать мирные способы урегулирования конфликта, а не вовлекать США в него, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого ее начала США и страны Запада оказывали содействие украинской стороне, предоставляя оружие и финансовую помощь.

Без помощи НАТО Украина не протянула бы в противостоянии с Россией и месяца. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «В 2022 году президенту Украины Владимиру Зеленскому <…> удалось возвыситься до мировой фигуры и крупного представителя американской политики. <…> Все это произошло несмотря на полную зависимость правительства Зеленского от США и беспрецедентную военную, финансовую и политическую помощь НАТО, без которой Украина не смогла бы противостоять России и месяца», — пишут авторы издания. Ранее в Госдуме заявляли, что выборы в палату представителей США могут изменить отношение американской страны к помощи Украине. Также это приведет к усилению спецоперации со стороны РФ. Издатель The National Interest (NI) Дмитрий Саймс считает, что Владимиру Зеленскому следует искать мирные способы урегулирования конфликта, а не вовлекать США в него, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого ее начала США и страны Запада оказывали содействие украинской стороне, предоставляя оружие и финансовую помощь.