В США назвали сроки поражения Украины без помощи НАТО

The National Interest: без помощи НАТО Киев не протянул бы и месяца против России
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Авторы материала уверены, что Владимиру Зеленскому не удалось бы протянуть против РФ и месяца без помощи НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Без помощи НАТО Украина не протянула бы в противостоянии с Россией и месяца. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«В 2022 году президенту Украины Владимиру Зеленскому <…> удалось возвыситься до мировой фигуры и крупного представителя американской политики. <…> Все это произошло несмотря на полную зависимость правительства Зеленского от США и беспрецедентную военную, финансовую и политическую помощь НАТО, без которой Украина не смогла бы противостоять России и месяца», — пишут авторы издания.

Ранее в Госдуме заявляли, что выборы в палату представителей США могут изменить отношение американской страны к помощи Украине. Также это приведет к усилению спецоперации со стороны РФ. Издатель The National Interest (NI) Дмитрий Саймс считает, что Владимиру Зеленскому следует искать мирные способы урегулирования конфликта, а не вовлекать США в него, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого ее начала США и страны Запада оказывали содействие украинской стороне, предоставляя оружие и финансовую помощь.

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Без помощи НАТО Украина не протянула бы в противостоянии с Россией и месяца. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «В 2022 году президенту Украины Владимиру Зеленскому <…> удалось возвыситься до мировой фигуры и крупного представителя американской политики. <…> Все это произошло несмотря на полную зависимость правительства Зеленского от США и беспрецедентную военную, финансовую и политическую помощь НАТО, без которой Украина не смогла бы противостоять России и месяца», — пишут авторы издания. Ранее в Госдуме заявляли, что выборы в палату представителей США могут изменить отношение американской страны к помощи Украине. Также это приведет к усилению спецоперации со стороны РФ. Издатель The National Interest (NI) Дмитрий Саймс считает, что Владимиру Зеленскому следует искать мирные способы урегулирования конфликта, а не вовлекать США в него, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. С самого ее начала США и страны Запада оказывали содействие украинской стороне, предоставляя оружие и финансовую помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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