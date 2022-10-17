Депутат Госдумы предупредила Зеленского об усилении спецоперации из-за США

По словам депутата, выборы в США — это прекрасная возможность для усиления СВО со стороны РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Выборы в палату представителей США могут изменить отношение страны к помощи Украине и поспособствовать усилению спецоперации со стороны России. Об этом рассказала член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«С приближением промежуточных выборов в Конгресс США все большее число американских парламентариев заявляет, что Америке следует сконцентрироваться на внутренних проблемах и прекратить финансовые вливания в Украину. <…> Временный откат укрофанатизма после выборов осенью придет с неизбежностью. Это — отличный момент для концентрации максимальных усилий с нашей стороны на украинском фронте и очень плохие новости для [президента Украины Владимира] Зеленского», — написала депутат в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что большинство мест в конгрессе США по итогам предстоящих выборов может перейти к республиканцам. Кроме того, президент США Джо Байден думает только о предстоящих выборах, говоря о переговорах с Россией, сообщает RT. Тем не менее США и НАТО могут втянуться в конфликт на Украине, пишет «Национальная служба новостей».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада активно оказывают финансовую и военную помощь Киеву. Но предстоящие выборы в Палату представителей США, которые пройдут 8 ноября, могут изменить отношение американской стороны к конфликту на Украине.