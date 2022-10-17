Губернатор ХМАО назвала срок передачи рюкзаков для мобилизованных

Губернатор ХМАО: рюкзаки с амуницией мобилизованные получат в срок до 19 октября

Военнослужащие из ХМАО получат «рюкзаки мобилизованного» в течение двух дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Рюкзаки с амуницией мобилизованные из ХМАО получат в срок до 19 октября. Об этом на заседании призывной комиссии по мобилизации озвучила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Региональные мобилизационные комплекты будут переданы мобилизованным 19 октября. Важно, чтобы помощь не носила формат стихийных сборов, здесь необходимо системное сопровождение со стороны рабочих групп призывной комиссии по мобилизации со стороны органов местного самоуправления», — отметила губернатор.

Мобилизованные югорчане, которые находятся в учебных центрах Уральского федерального округа, уже начали получать региональные наборы, некоторые солдаты даже выкладывают видео в сеть. В рюкзак мобилизованного входят 28 предметов, список которых составлен по рекомендациям Министерства обороны РФ. В их число входит сухпаек, кнопочный телефон, рация, термобелье, тактические очки и перчатки, а также другая необходимая на фронте экипировка.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО уже начали передавать первые наборы экипировки военнослужащим в омском гарнизоне. В каждом рюкзаке мобилизованного есть детские рисунки и письма со словами поддержки.

Президент РФ объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.