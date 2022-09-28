Мэр из ХМАО связался по телефону с мобилизованными в учебке

Мобилизованные из Советского района и Югорска распределены в одну часть Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Советского района в ХМАО Евгений Буренков связался по телефону с мобилизованными земляками в учебке, чтобы узнать, в каких условиях они проживают и всего ли им хватает. Пост об этом появился на странице Буренкова в социальной сети «ВКонтакте».

«Все вопросы с размещением решены, питание организовано, медицинское обслуживание тоже. Все здоровы. Завтра будет проведена выдача армейского обмундирования и снаряжения», — сообщил Буренков.

Также Буренков добавил, что команды из Советского района и города Югорск находятся в одной военной части. 1 октября Буренков намерен встретиться с семьями отбывших по повестке на фронт. Семьям мобилизованных расскажут о положенных льготах и социальных гарантиях.

Ранее URA.RU сообщало, что Омбудсмен ХМАО взяла на контроль размещение мобилизованных югорчан в Елани. Наталья Стребкова обратила внимание на это после того, как ей пожаловались на условия пребывания мобилизованные из ХМАО.

О частичной мобилизации в стране Владимир Путин объявил 21 сентября. Президент России уточнил, что к мобилизации будут призваны бывшие военные, прежде всего имеющие специальности. Россия с 24 февраля начала военную спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель, по словам Владимира Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и националистических батальонов.