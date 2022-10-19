Житель ХМАО потерял 2 миллиона из-за попыток инвестировать в криптовалюту

Жителя Когалыма, пытавшегося инвестировать в криптовалюту 2 миллиона, обманули лжеброкеры

20 октября 2022 в 11:30 Размер текста - 17 +

Вместо криптокошелька житель Когалыма переводил деньги мошенникам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Житель Когалыма (ХМАО) лишился 2 миллионов рублей, пытаясь инвестировать в криптовалюту. На официальном сайте окружного управления МВД сообщили, что мужчина переводил кредитные средства мошенникам вместо криптокошелька. «Потерпевший оформил в нескольких банках кредиты на общую сумму 1 миллион 900 тысяч рублей и пополнил счет электронного кошелька и стал ждать прибыль. Аферисты убеждали мужчину, что она составляет 12 тысяч долларов США. Однако, когда потерпевший захотел вывести денежные средства, то его счет оказался заморожен», — пояснили на сайте ведомства. Лжеброкеры потребовали оплатить еще и страховку на сумму 13 тысяч долларов и заявили клиенту, что если он не внесет деньги, то не получит прибыль. Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере — прим. URA.RU). Ранее URA.RU писало о мошеннике, которого ищет полиция Югры из-за совершения преступлений в отношении пожилых жительниц города Сургута. Он обманывал женщин, сообщая, что их близкие попали в ДТП.

Житель Когалыма (ХМАО) лишился 2 миллионов рублей, пытаясь инвестировать в криптовалюту. На официальном сайте окружного управления МВД сообщили, что мужчина переводил кредитные средства мошенникам вместо криптокошелька. «Потерпевший оформил в нескольких банках кредиты на общую сумму 1 миллион 900 тысяч рублей и пополнил счет электронного кошелька и стал ждать прибыль. Аферисты убеждали мужчину, что она составляет 12 тысяч долларов США. Однако, когда потерпевший захотел вывести денежные средства, то его счет оказался заморожен», — пояснили на сайте ведомства. Лжеброкеры потребовали оплатить еще и страховку на сумму 13 тысяч долларов и заявили клиенту, что если он не внесет деньги, то не получит прибыль. Мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере — прим. URA.RU). Ранее URA.RU писало о мошеннике, которого ищет полиция Югры из-за совершения преступлений в отношении пожилых жительниц города Сургута. Он обманывал женщин, сообщая, что их близкие попали в ДТП.