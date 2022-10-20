20 октября 2022
19 октября 2022

В Нижневартовске пешеход убежал с места ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, дорожные знаки, светофор
Попавший под колеса автомобиля пешеход скрылся с места происшествия Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) автомобиль сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. После ДТП пешеход скрылся с места происшествия, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

«Около „Европы“ приняли мужчину. По словам очевидцев он выбежал на красный для пешеходов, в итоге его сбила машина. Он убежал с места аварии, но в итоге все же вернулся», — сообщают в соцсети. Пользователи предполагают, что он может находится в состоянии алкогольного опьянения.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Когалыме на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит человек. Пострадавший был доставлен в больницу с переломами.

Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) автомобиль сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. После ДТП пешеход скрылся с места происшествия, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». «Около „Европы“ приняли мужчину. По словам очевидцев он выбежал на красный для пешеходов, в итоге его сбила машина. Он убежал с места аварии, но в итоге все же вернулся», — сообщают в соцсети. Пользователи предполагают, что он может находится в состоянии алкогольного опьянения. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Когалыме на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит человек. Пострадавший был доставлен в больницу с переломами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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