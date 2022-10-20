В Нижневартовске (ХМАО) автомобиль сбил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте. После ДТП пешеход скрылся с места происшествия, сообщает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
«Около „Европы“ приняли мужчину. По словам очевидцев он выбежал на красный для пешеходов, в итоге его сбила машина. Он убежал с места аварии, но в итоге все же вернулся», — сообщают в соцсети. Пользователи предполагают, что он может находится в состоянии алкогольного опьянения.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Когалыме на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит человек. Пострадавший был доставлен в больницу с переломами.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney