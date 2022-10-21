В Челябинской области выпадет снег

Октябрьская погода известна перепадами от тепла к холоду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным челябинского Гидрометеоцентра, 22 октября днем облачно с прояснением, местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег, на юге осадки до умеренных. Температура воздуха: -1,+4 градуса. Ветер — северо-западный, северный, 5-10, местами порывы до 15 м/с.

В ночь на 23 октября похолодает до -1, -6. Ночью и днем переменная облачность, в горных районах местами небольшой снег. Днем в воскресенье будет теплее: 0, +5. Ветер — западный, юго-западный, 5-10, днем порывы до 13 м/с.

В ночь на 24 октября температура воздуха также, как и в предыдущую, опустится до -1, -6. Переменная облачность, в горных районах местами небольшой снег. Температура будет +1,+6. Ветер — западный, 5-10, днем местами порывы до 15 м/с.