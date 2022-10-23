Мобилизованный екатеринбуржец не может добиться кредитных каникул у «Тинькофф-банка». Скрин

Мобилизованный екатеринбуржец не может добиться кредитных каникул у «Тинькофф-банка». Скрин

24 октября 2022 в 13:45 Размер текста - 17 +

Жена мобилизованного уроженца Екатеринбурга, жалуется на отношение «Тинькофф-банка» к военнослужащему Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жена мобилизованного жителя Екатеринбурга пожаловалась на «Тинькофф-банк» из-за отказа оформить кредитные каникулы отправившемуся на фронт мужу. На данный момент мужчина находится в Луганске. «У мужа кредит, мобилизовали его в конце сентября, в поддержку банка о предоставлении кредитных каникул мобилизованным, смог написать только 21 октября. Проще говоря, в данной услуге отказали и ответили очень провокационно», — рассказала супруга военнослужащего в сообществе ZLOY_EKB в социальной сети «ВКонтакте». Мобилизованный пообещал, в ближайшее время покинуть «Тинькофф-банк». «Постараюсь, как можно скорее избавить вас от такого клиента как я», — ответил военнослужащий поддержке банка. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу банка. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных. Отсрочка будет действовать в течение всего периода военной службы, а также еще несколько месяцев после ее завершения. Переписка мобилизованного с поддержкой «Тинькофф-банка» ZLOY_EKB «Тинькофф» не содействует в получении кредитных каникул мобилизованному ZLOY_EKB

Жена мобилизованного жителя Екатеринбурга пожаловалась на «Тинькофф-банк» из-за отказа оформить кредитные каникулы отправившемуся на фронт мужу. На данный момент мужчина находится в Луганске. «У мужа кредит, мобилизовали его в конце сентября, в поддержку банка о предоставлении кредитных каникул мобилизованным, смог написать только 21 октября. Проще говоря, в данной услуге отказали и ответили очень провокационно», — рассказала супруга военнослужащего в сообществе ZLOY_EKB в социальной сети «ВКонтакте». Мобилизованный пообещал, в ближайшее время покинуть «Тинькофф-банк». «Постараюсь, как можно скорее избавить вас от такого клиента как я», — ответил военнослужащий поддержке банка. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу банка. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ утвердило отсрочку по уплате налогов для мобилизованных. Отсрочка будет действовать в течение всего периода военной службы, а также еще несколько месяцев после ее завершения.