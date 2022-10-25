Пермяку добавили срок тюрьмы за угрозу убийством судье

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Мужчина начал угрожать судье сразу после оглашения приговора по другому делу Фото:

Жителя Горнозаводска (Пермский край) признали виновным в совершении преступления против правосудия. После того, как 30-летний мужчина выслушал приговор по другому преступлению, которое он совершил, пермяк начал угрожать судье убийством. За это получил еще один срок тюрьмы. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Следствием и судом установлено, что виновный в зале заседания суда после оглашения приговора в отношении него, согласно которому он был признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы, высказал угрозу убийством и причинением вреда здоровью судье. Также он оскорбил ее», — указано в пресс-релизе.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений по статьям «угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи» и «неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи». Теперь отбывать наказание мужчине придется дольше. С учетом ранее назначенного наказания ему дали два с половиной года исправительной колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми коллектор угрожал местной жительнице из-за кредитного долга сына. Его за это оштрафовали.

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Жителя Горнозаводска (Пермский край) признали виновным в совершении преступления против правосудия. После того, как 30-летний мужчина выслушал приговор по другому преступлению, которое он совершил, пермяк начал угрожать судье убийством. За это получил еще один срок тюрьмы. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что виновный в зале заседания суда после оглашения приговора в отношении него, согласно которому он был признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы, высказал угрозу убийством и причинением вреда здоровью судье. Также он оскорбил ее», — указано в пресс-релизе. Мужчину признали виновным в совершении преступлений по статьям «угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи» и «неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи». Теперь отбывать наказание мужчине придется дольше. С учетом ранее назначенного наказания ему дали два с половиной года исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми коллектор угрожал местной жительнице из-за кредитного долга сына. Его за это оштрафовали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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