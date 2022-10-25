Пермяку добавили срок тюрьмы за угрозу убийством судье

25 октября 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Мужчина начал угрожать судье сразу после оглашения приговора по другому делу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Горнозаводска (Пермский край) признали виновным в совершении преступления против правосудия. После того, как 30-летний мужчина выслушал приговор по другому преступлению, которое он совершил, пермяк начал угрожать судье убийством. За это получил еще один срок тюрьмы. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что виновный в зале заседания суда после оглашения приговора в отношении него, согласно которому он был признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы, высказал угрозу убийством и причинением вреда здоровью судье. Также он оскорбил ее», — указано в пресс-релизе. Мужчину признали виновным в совершении преступлений по статьям «угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи» и «неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи». Теперь отбывать наказание мужчине придется дольше. С учетом ранее назначенного наказания ему дали два с половиной года исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми коллектор угрожал местной жительнице из-за кредитного долга сына. Его за это оштрафовали.

Жителя Горнозаводска (Пермский край) признали виновным в совершении преступления против правосудия. После того, как 30-летний мужчина выслушал приговор по другому преступлению, которое он совершил, пермяк начал угрожать судье убийством. За это получил еще один срок тюрьмы. Подробности рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. «Следствием и судом установлено, что виновный в зале заседания суда после оглашения приговора в отношении него, согласно которому он был признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы, высказал угрозу убийством и причинением вреда здоровью судье. Также он оскорбил ее», — указано в пресс-релизе. Мужчину признали виновным в совершении преступлений по статьям «угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи» и «неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи». Теперь отбывать наказание мужчине придется дольше. С учетом ранее назначенного наказания ему дали два с половиной года исправительной колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми коллектор угрожал местной жительнице из-за кредитного долга сына. Его за это оштрафовали.