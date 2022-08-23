В Перми осудили коллектора за угрозы матери должника

24 августа 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Мужчина оставил в двери листок с угрозами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми коллектор из агентства «Прогресс Сервис» угрожал местной жительнице из-за кредитного долга сына. За противоправные действия мужчина был привлечен к ответственности и оштрафован, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. «В конце ноября 2021 года утром в дверь квартиры матери должника позвонили, а затем последовали удары. Испугавшись агрессивных действий, дверь она не открыла, после чего во входной двери обнаружила претензию от организации ООО „Прогресс Сервис“, адресованную ее сыну, и листок с угрозами. Спустя неделю ситуация повторилась, а на почтовом ящике женщины появилась надпись „ДОЛГ“», — говорится на сайте суда. Летом 2021 года сын потерпевшей взял два микрозайма у ООО «Микрокредитная компания Универсального финансирования». По платежам возникла просроченная задолженность, и тогда организация обратилась к «Прогресс Сервис». Коллектор был привлечен к административной ответственности по ч.4 ст. 14.57 КоАП РФ (незаконные действия по возврату просроченной задолженности). Решением Индустриального районного суда Перми мужчина был оштрафован на 50 тыс. рублей. Пермский краевой суд оставил решение первой инстанции в силе.

В Перми коллектор из агентства «Прогресс Сервис» угрожал местной жительнице из-за кредитного долга сына. За противоправные действия мужчина был привлечен к ответственности и оштрафован, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. «В конце ноября 2021 года утром в дверь квартиры матери должника позвонили, а затем последовали удары. Испугавшись агрессивных действий, дверь она не открыла, после чего во входной двери обнаружила претензию от организации ООО „Прогресс Сервис“, адресованную ее сыну, и листок с угрозами. Спустя неделю ситуация повторилась, а на почтовом ящике женщины появилась надпись „ДОЛГ“», — говорится на сайте суда. Летом 2021 года сын потерпевшей взял два микрозайма у ООО «Микрокредитная компания Универсального финансирования». По платежам возникла просроченная задолженность, и тогда организация обратилась к «Прогресс Сервис». Коллектор был привлечен к административной ответственности по ч.4 ст. 14.57 КоАП РФ (незаконные действия по возврату просроченной задолженности). Решением Индустриального районного суда Перми мужчина был оштрафован на 50 тыс. рублей. Пермский краевой суд оставил решение первой инстанции в силе.