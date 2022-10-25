ФСБ поймала пермяка, который сливал данные россиян частному детективу

26 октября 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Пермяка приговорили к одному году лишения свободы Фото: Анна Майорова © URA.RU Пермяк, работавший в компании по предоставлению услуг сотовой связи, продавал данные о телефонных соединениях своих клиентов. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Пермском краю, сообщили URA.RU в пресс-службе управления. «Обвиняемый, преследуя личную корыстную заинтересованность, за денежное вознаграждение предоставлял неустановленному лицу, представившемуся частным детективом, сведения о детализации телефонных соединений абонентов одного из крупных операторов сотовой связи», — рассказали в ФСБ. Пермяк успел продать данные 14 абонентов оператора. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ и копирование защищенной компьютерной информацией с использованием служебного положения и корыстными побуждениями). Суксунский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Пермяк, работавший в компании по предоставлению услуг сотовой связи, продавал данные о телефонных соединениях своих клиентов. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Пермском краю, сообщили URA.RU в пресс-службе управления. «Обвиняемый, преследуя личную корыстную заинтересованность, за денежное вознаграждение предоставлял неустановленному лицу, представившемуся частным детективом, сведения о детализации телефонных соединений абонентов одного из крупных операторов сотовой связи», — рассказали в ФСБ. Пермяк успел продать данные 14 абонентов оператора. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ и копирование защищенной компьютерной информацией с использованием служебного положения и корыстными побуждениями). Суксунский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.