25 октября 2022

ФСБ поймала пермяка, который сливал данные россиян частному детективу

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяка приговорили к одному году лишения свободы Фото:

Пермяк, работавший в компании по предоставлению услуг сотовой связи, продавал данные о телефонных соединениях своих клиентов. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Пермском краю, сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

«Обвиняемый, преследуя личную корыстную заинтересованность, за денежное вознаграждение предоставлял неустановленному лицу, представившемуся частным детективом, сведения о детализации телефонных соединений абонентов одного из крупных операторов сотовой связи», — рассказали в ФСБ. Пермяк успел продать данные 14 абонентов оператора.

В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ и копирование защищенной компьютерной информацией с использованием служебного положения и корыстными побуждениями). Суксунский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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Пермяк, работавший в компании по предоставлению услуг сотовой связи, продавал данные о телефонных соединениях своих клиентов. Его деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Пермском краю, сообщили URA.RU в пресс-службе управления. «Обвиняемый, преследуя личную корыстную заинтересованность, за денежное вознаграждение предоставлял неустановленному лицу, представившемуся частным детективом, сведения о детализации телефонных соединений абонентов одного из крупных операторов сотовой связи», — рассказали в ФСБ. Пермяк успел продать данные 14 абонентов оператора. В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ и копирование защищенной компьютерной информацией с использованием служебного положения и корыстными побуждениями). Суксунский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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