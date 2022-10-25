Суд наказал свердловчанина, убившего топорищем друга, который пустил к себе пожить

26 октября 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Евгения Зайцева отправили в колонию строгого режима Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Ирбита Евгений Зайцев, который до смерти избил друга топорищем, отправлен в колонию строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ирбитский районный суд назначил Евгению Зайцеву наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что Зайцев жил у друга больше года и, поссорившись с ним во время застолья, жестоко избил деревянным топорищем. После этого он еще несколько дней заходил к другу, чье состояние ухудшалось, поскольку сразу после происшествия никто из участников не стал звонить врачам. Через два месяца свердловчанин умер в больнице, а Зайцеву вменили убийство. Ранее силовики сообщали о свердловчанке, которая заколола металлической спицей подругу, заставлявшую выпить с ней. Девушку отправили в колонию на шесть лет после раскаяния.

Житель Ирбита Евгений Зайцев, который до смерти избил друга топорищем, отправлен в колонию строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ирбитский районный суд назначил Евгению Зайцеву наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что Зайцев жил у друга больше года и, поссорившись с ним во время застолья, жестоко избил деревянным топорищем. После этого он еще несколько дней заходил к другу, чье состояние ухудшалось, поскольку сразу после происшествия никто из участников не стал звонить врачам. Через два месяца свердловчанин умер в больнице, а Зайцеву вменили убийство. Ранее силовики сообщали о свердловчанке, которая заколола металлической спицей подругу, заставлявшую выпить с ней. Девушку отправили в колонию на шесть лет после раскаяния.