25 октября 2022

Суд наказал свердловчанина, убившего топорищем друга, который пустил к себе пожить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Андрею Решетникову. Магнитогорск, арест, суд, мера пресечения, наручники, преступление
Евгения Зайцева отправили в колонию строгого режима Фото:

Житель Ирбита Евгений Зайцев, который до смерти избил друга топорищем, отправлен в колонию строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Ирбитский районный суд назначил Евгению Зайцеву наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что Зайцев жил у друга больше года и, поссорившись с ним во время застолья, жестоко избил деревянным топорищем.

После этого он еще несколько дней заходил к другу, чье состояние ухудшалось, поскольку сразу после происшествия никто из участников не стал звонить врачам. Через два месяца свердловчанин умер в больнице, а Зайцеву вменили убийство.

Ранее силовики сообщали о свердловчанке, которая заколола металлической спицей подругу, заставлявшую выпить с ней. Девушку отправили в колонию на шесть лет после раскаяния.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Житель Ирбита Евгений Зайцев, который до смерти избил друга топорищем, отправлен в колонию строгого режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ирбитский районный суд назначил Евгению Зайцеву наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Там отметили, что Зайцев жил у друга больше года и, поссорившись с ним во время застолья, жестоко избил деревянным топорищем. После этого он еще несколько дней заходил к другу, чье состояние ухудшалось, поскольку сразу после происшествия никто из участников не стал звонить врачам. Через два месяца свердловчанин умер в больнице, а Зайцеву вменили убийство. Ранее силовики сообщали о свердловчанке, которая заколола металлической спицей подругу, заставлявшую выпить с ней. Девушку отправили в колонию на шесть лет после раскаяния.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...