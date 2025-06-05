Десятилетнему свердловчанину ищут новую семью после смерти мамы, его брата и сестру заберет отец. Фото

Мальчик, живущий в детдоме Каменска-Уральского после смерти мамы, ищет родных

06 июня 2025 в 09:01 Размер текста - 17 +

Богдан верит, что сможет обрести любящую семью Фото представлено Социально-реабилитационным центром Для десятилетнего Богдана, который после смерти матери оказался вместе с братом и сестрой в социальном центре Каменска-Уральского, ищут новую семью. Судьба детей складывается по-разному: старших планирует забрать их биологический отец, над Богданом же никто из родных оформить опеку не может. Его отец — иностранец, который не участвовал в жизни сына, а единственной бабушке по материнской линии забрать внука не позволяет состояние здоровья. Подробности — в материале URA.RU. «Мама была единственным родителем Богдана, его папа — гражданин другой страны, связи с ним нет, и он никогда не участвовал в воспитании мальчика. Старшие брат и сестра Богдана — кровные только по материнской линии. У ребят есть папа, он живет в Каменске-Уральском. Мужчина готовит квартиру, чтобы забрать детей к себе. На Богдана у него планов нет, так как мальчик ему не родной. Еще у ребят есть бабушка по маме, но по состоянию здоровья она не может стать опекуном. Поэтому сейчас центр активно ищет для Богдана родителей», — поделилась директор центра Юлия Лесунова. Богдан старается участвовать во всех мероприятиях, которые проводятся в центре Фото предоставлено соццентром Ранее мальчик проживал у своей классной руководительницы в рамках программы «семья выходного дня». По словам директора центра, педагог уже приступила к оформлению документов для усыновления Богдана, однако из-за личных обстоятельств была вынуждена приостановить этот процесс. Несмотря на возникшую ситуацию, мальчик не озлобился. «Попав в центр, он очень скоро стал всеобщим любимчиком как среди воспитателей, так и среди детей. Богдан — талантливый, активный мальчик. Очень добрый и отзывчивый, порой несколько сентиментальный — любое упоминание о маме вызывает у него слезы. Хотя воспитатели отмечают, что со временем он стал спокойнее реагировать на разговоры о ней», — отметила Лесунова. В этот непростой период Богдану как никогда необходима поддержка, забота и стабильная домашняя атмосфера. Создание безопасного и предсказуемого окружения, наполненного любовью и пониманием, является критически важным для его дальнейшего эмоционального и психологического развития. Только так он сможет постепенно справиться с утратой. Мальчик верит, что обретет новую семью Фото предоставлено соццентром «Богдан очень быстро адаптировался к жизни в центре, установил теплые и доверительные отношения как с педагогами, так и со своими сверстниками. Он активно проявляет свои творческие наклонности, с удовольствием занимается музыкой и не отстает от других ребят в спортивных занятиях», — говорит воспитательница Ольга Асеева. История Богдана ярко демонстрирует, насколько критически важна роль общества и отзывчивых людей в жизни детей, столкнувшихся с серьезными трудностями. Семья для Богдана — это не просто слово, а символ надежды, место, где его любят, ждут и оказывают всестороннюю поддержку. Каждый, кто чувствует в себе силы, может стать частью его истории, внести свой вклад в его будущее, подарив ему шанс на полноценное и счастливое детство. Проект по поиску новых семей для детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется при участии телекомпании ОТВ и министерства социальной политики региона. Редакция URA.RU активно поддерживает эту благородную миссию. Информационная поддержка агентства призвана расширить охват потенциальных родителей, чтобы как можно больше семей узнали о возможности стать частью жизни ребенка, который отчаянно нуждается в любви и заботе. Желающие оказать помощь Богдану в поиске новой семьи могут связаться с региональным оператором Свердловской области по телефону: 8 (343) 312-00-08 (добавочные номера 0-85 или 140). Кроме того, для получения дополнительной информации можно обратиться к автору публикации по электронной почте: Dzhallatova@ura.ru. Фото предоставлено соццентром Фото предоставлено соццентром Фото предоставлено соццентром Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для десятилетнего Богдана, который после смерти матери оказался вместе с братом и сестрой в социальном центре Каменска-Уральского, ищут новую семью. Судьба детей складывается по-разному: старших планирует забрать их биологический отец, над Богданом же никто из родных оформить опеку не может. Его отец — иностранец, который не участвовал в жизни сына, а единственной бабушке по материнской линии забрать внука не позволяет состояние здоровья. Подробности — в материале URA.RU. «Мама была единственным родителем Богдана, его папа — гражданин другой страны, связи с ним нет, и он никогда не участвовал в воспитании мальчика. Старшие брат и сестра Богдана — кровные только по материнской линии. У ребят есть папа, он живет в Каменске-Уральском. Мужчина готовит квартиру, чтобы забрать детей к себе. На Богдана у него планов нет, так как мальчик ему не родной. Еще у ребят есть бабушка по маме, но по состоянию здоровья она не может стать опекуном. Поэтому сейчас центр активно ищет для Богдана родителей», — поделилась директор центра Юлия Лесунова. Ранее мальчик проживал у своей классной руководительницы в рамках программы «семья выходного дня». По словам директора центра, педагог уже приступила к оформлению документов для усыновления Богдана, однако из-за личных обстоятельств была вынуждена приостановить этот процесс. Несмотря на возникшую ситуацию, мальчик не озлобился. «Попав в центр, он очень скоро стал всеобщим любимчиком как среди воспитателей, так и среди детей. Богдан — талантливый, активный мальчик. Очень добрый и отзывчивый, порой несколько сентиментальный — любое упоминание о маме вызывает у него слезы. Хотя воспитатели отмечают, что со временем он стал спокойнее реагировать на разговоры о ней», — отметила Лесунова. В этот непростой период Богдану как никогда необходима поддержка, забота и стабильная домашняя атмосфера. Создание безопасного и предсказуемого окружения, наполненного любовью и пониманием, является критически важным для его дальнейшего эмоционального и психологического развития. Только так он сможет постепенно справиться с утратой. «Богдан очень быстро адаптировался к жизни в центре, установил теплые и доверительные отношения как с педагогами, так и со своими сверстниками. Он активно проявляет свои творческие наклонности, с удовольствием занимается музыкой и не отстает от других ребят в спортивных занятиях», — говорит воспитательница Ольга Асеева. История Богдана ярко демонстрирует, насколько критически важна роль общества и отзывчивых людей в жизни детей, столкнувшихся с серьезными трудностями. Семья для Богдана — это не просто слово, а символ надежды, место, где его любят, ждут и оказывают всестороннюю поддержку. Каждый, кто чувствует в себе силы, может стать частью его истории, внести свой вклад в его будущее, подарив ему шанс на полноценное и счастливое детство. Проект по поиску новых семей для детей, оставшихся без попечения родителей, реализуется при участии телекомпании ОТВ и министерства социальной политики региона. Редакция URA.RU активно поддерживает эту благородную миссию. Информационная поддержка агентства призвана расширить охват потенциальных родителей, чтобы как можно больше семей узнали о возможности стать частью жизни ребенка, который отчаянно нуждается в любви и заботе. Желающие оказать помощь Богдану в поиске новой семьи могут связаться с региональным оператором Свердловской области по телефону: 8 (343) 312-00-08 (добавочные номера 0-85 или 140). Кроме того, для получения дополнительной информации можно обратиться к автору публикации по электронной почте: Dzhallatova@ura.ru.