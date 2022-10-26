26 октября 2022

Челябинец в 60 лет отправился добровольцем на фронт. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка. Челябинск
Виталий Аносов прошел медкомиссию и отправился на фронт Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Житель Челябинска Виталий Аносов в 60 лет принял решение добровольно отправиться на фронт. Как мужчина сообщил URA.RU, он мог отказаться, но не стал отсиживаться в стороне.

«Нам вообще такие [специалисты] нужны. Если вы согласны, мы бы вас призвали. Проходите медкомиссию и, если по здоровью проходите, то мы вас призовем», — передает слова военных Аносов.

Срочную службу Аносов проходил в танковом полку. Он отвечал за заправку техники топливом. Мужчина признался, что давно хотел отправиться на фронт, подумывал о вступлении в отряд добровольцев. Процедура оформления не заняла много времени. Он прошел медкомиссию, получил жетон, повестку и 27 октября прибыл на отправку.

На гражданке доброволец работал мастером в управлении капительного ремонта ЮУрГУ. На работе никто не ожидал от него такого решения. Проректор по административно-хозяйственной работе и строительству Вадим Трофимычев пожал ему руку, сказал, что гордится им.

Регион выполнил план по частичной мобилизации более, чем на 85%. Призыв идет по графику. По словам областного военкома Андрея Максурова, после 28 октября повестки должны перестать приходить. Выполнение плана зависит и от добровольцев. Желающие могут прийти в военкомат и добровольно получить повестку.

Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября, должна завершиться в конце октября. Пока указа президента о завершении нет, однако план по призыву, который ставило Министерство обороны РФ, почти выполнен.

Отправка. Челябинск
Фото:
Отправка. Челябинск
Фото:
Отправка. Челябинск
Фото:
Отправка. Челябинск
Фото:

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Житель Челябинска Виталий Аносов в 60 лет принял решение добровольно отправиться на фронт. Как мужчина сообщил URA.RU, он мог отказаться, но не стал отсиживаться в стороне. «Нам вообще такие [специалисты] нужны. Если вы согласны, мы бы вас призвали. Проходите медкомиссию и, если по здоровью проходите, то мы вас призовем», — передает слова военных Аносов. Срочную службу Аносов проходил в танковом полку. Он отвечал за заправку техники топливом. Мужчина признался, что давно хотел отправиться на фронт, подумывал о вступлении в отряд добровольцев. Процедура оформления не заняла много времени. Он прошел медкомиссию, получил жетон, повестку и 27 октября прибыл на отправку. На гражданке доброволец работал мастером в управлении капительного ремонта ЮУрГУ. На работе никто не ожидал от него такого решения. Проректор по административно-хозяйственной работе и строительству Вадим Трофимычев пожал ему руку, сказал, что гордится им. Регион выполнил план по частичной мобилизации более, чем на 85%. Призыв идет по графику. По словам областного военкома Андрея Максурова, после 28 октября повестки должны перестать приходить. Выполнение плана зависит и от добровольцев. Желающие могут прийти в военкомат и добровольно получить повестку. Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября, должна завершиться в конце октября. Пока указа президента о завершении нет, однако план по призыву, который ставило Министерство обороны РФ, почти выполнен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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