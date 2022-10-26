Виталий Аносов прошел медкомиссию и отправился на фронт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Житель Челябинска Виталий Аносов в 60 лет принял решение добровольно отправиться на фронт. Как мужчина сообщил URA.RU, он мог отказаться, но не стал отсиживаться в стороне.

«Нам вообще такие [специалисты] нужны. Если вы согласны, мы бы вас призвали. Проходите медкомиссию и, если по здоровью проходите, то мы вас призовем», — передает слова военных Аносов.

Срочную службу Аносов проходил в танковом полку. Он отвечал за заправку техники топливом. Мужчина признался, что давно хотел отправиться на фронт, подумывал о вступлении в отряд добровольцев. Процедура оформления не заняла много времени. Он прошел медкомиссию, получил жетон, повестку и 27 октября прибыл на отправку.

На гражданке доброволец работал мастером в управлении капительного ремонта ЮУрГУ. На работе никто не ожидал от него такого решения. Проректор по административно-хозяйственной работе и строительству Вадим Трофимычев пожал ему руку, сказал, что гордится им.

Регион выполнил план по частичной мобилизации более, чем на 85%. Призыв идет по графику. По словам областного военкома Андрея Максурова, после 28 октября повестки должны перестать приходить. Выполнение плана зависит и от добровольцев. Желающие могут прийти в военкомат и добровольно получить повестку.

Частичная мобилизация, объявленная в России 21 сентября, должна завершиться в конце октября. Пока указа президента о завершении нет, однако план по призыву, который ставило Министерство обороны РФ, почти выполнен.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU